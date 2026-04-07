ETV Bharat / state

‘எதே... டீ விக்க போறியா’: நாம் தமிழர் கூட்டத்தில் புகுந்த தவெக தொண்டர்; அடுத்து நடந்த சம்பவம்

“உனக்கும் சேர்த்து தான், நான் கத்திக்கொண்டு இருக்கிறேன்” எனக்கூறி தனது பரப்புரையை சீமான் தொடர்ந்தார்.‌

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 7:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: நாம் தமிழர் கட்சியின் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் புகுந்து, டி.வி.கே.. டி.வி.கே.. (த.வெ.க) என்று கத்திய விஜய் கட்சியின் தொண்டரை நாதக தொண்டர்கள் நையப்புடைத்து அனுப்பிய சம்பவம் புதுச்சேரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

புதுச்சேரியில் வரும் 9-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. எனவே, நேற்று மாலை 5 மணியுடன் தேர்தல் பரப்புரை அங்கு முடிவுற்றதால், திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சித் தலைவர்கள் புதுச்சேரியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

அதன்படி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேற்று தனது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொண்டார். இந்நிலையில், மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் சீமான் பரப்புரையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, தவெக தொண்டர் ஒருவர் அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்.

அப்போது அவர் நா.த.க கூட்டத்தை பார்த்து, “டி.வி.கே., டி.வி.கே” (த.வெ.க-வின் ஆங்கில சொல்) என்று ஆவேசமாக முழக்கமிட்டார். சீமானின் பேச்சைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்த நாம் தமிழர் கட்சித் தொண்டர்கள், தங்கள் தலைவரின் கூட்டத்தில் மாற்றுக் கட்சியின் முழக்கம் கேட்டதால் கடும் ஆத்திரமடைந்தனர். மேலும், அந்த இளைஞரை நோக்கி அவர்களில் சிலர் கோபமாக சென்றனர்.

இந்த களேபரத்தை கவனித்த சீமான், தனது உரையைச் சற்று நிறுத்திவிட்டு, “என்ன தம்பி, டீ விக்க போறியா; அங்கேயே நின்னு டீ வித்து பிழைச்சிக்கோ” என்று அவர் நையாண்டியாக கூறினார்.

இதற்கிடையே, டி.வி.கே என்று கத்திய நபரை சூழ்ந்துகொண்ட நாம் தமிழர் கட்சித் தொண்டர்கள், அவர் வந்த இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்தே அவரை சரமாரியாகத் தாக்கினர். இச்சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. உடனடியாக, புதுச்சேரி காவல்துறையினர் அங்கு வந்து நிலைமையை சரிசெய்தனர்.

ஜனநாயக ரீதியான தேர்தல் களத்தில் மாற்றுக் கருத்துக்களை முன்வைக்க அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு என்றாலும், ஒரு கட்சியின் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் புகுந்து மற்றொரு கட்சியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு முழக்கங்களை எழுப்புவது, தேவையற்ற சீண்டல் என அங்கிருந்தவர்கள் கூறினர். அதே சமயம், இத்தகைய செயல்களுக்கு வன்முறை மூலம் பதிலடி கொடுப்பது அரசியல் பண்பு அல்ல எனவும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: மதுக்கடைகளை மூடுவது பற்றி விஜய் பேசாததற்கு இதுதான் காரணம்: சீமான் தாக்கு

முன்னதாக, இந்த பதற்றமான சூழலில், அந்த தவெக தொண்டரை பார்த்து “உனக்கும் சேர்த்து தான் நான் கத்திக்கொண்டு இருக்கிறேன்” எனக் கூறிய சீமான், தனது பரப்புரையை தொடர்ந்தார்.‌ தற்போது இந்த 'டீ விக்க போறியா' என சீமான் பேசியதும், விஜய் கட்சி தொண்டர் தாக்கப்பட்ட காணொளியும் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி, நா.த.க - த.வெ.க ஆதரவாளர்களிடையே ஒரு புதிய போரை கிளப்பியுள்ளது.

TAGGED:

நாம் தமிழர் கட்சி
SEEMAN ELECTION CAMPAIGN
PUDUCHERRY ELECTION CAMPAIGN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
SEEMAN TEA VIKKA PORIYA TVK VIRAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.