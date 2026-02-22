காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் போட்டி; 234 தொகுதிகளுக்கும் நாதக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
கடந்த தேர்தலில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதியில், நாதக 16% வாக்குகளை பெற்றதால், சீமான் காரைக்குடியில் களமிறங்கவுள்ளார் என கூறப்படுகிறது.
திருச்சி: வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் விரைவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான ஏற்பாடுகளில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக உள்ளிட்ட பெரிய கட்சிகள் தீவிரமாக்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், மாநாடு, தொகுதிப் பங்கீடு என அரசியல் கட்சிகள் பரபரப்பாக பணியாற்றி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், திருச்சி மாவட்டம் ஆலம்பட்டிபுதூரில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில், ‘மாற்றத்தை விரும்பும் மக்கள் மாநாடு’ நேற்று (பிப்.21) நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிமுகப்படுத்தினார். அந்த வகையில், மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் 117 பெண் மற்றும் 117 ஆண் வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் 40 பொறியாளர்கள், 33 வழக்கறிஞர்கள், 15 மருத்துவர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான தனது சொந்த மாவட்டமான சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள கரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் களமிறங்கவுள்ளார். மேலும், அக்கட்சியை சேர்ந்த இடும்பாவனம் கார்த்திக் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தொகுதியிலும், திரைப்பட இயக்குநர் களஞ்சியம் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியிலும், வீரப்பன் மகள் வித்யாராணி மேட்டூர் தொகுதியிலும் வேட்பாளர்களாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் போட்டி ஏன்?
கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதியில், நாதக 16% வாக்குகளை பெற்றது. தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மக்களவைத் தொகுதியிலும் டெபாசிட் இழந்த நிலையில், அங்கு மட்டுமே நாதக டெபாசிட் பெற்றது. அதேபோன்று கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், காரைக்குடியில் போட்டியிட்ட நாதக வேட்பாளர் 14% வாக்குகளை பெற்றார். நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆதரவாக உள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இந்த முறை சீமான களமிறங்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, கடந்த 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் கடலூர் மாவட்டத்திலும், 2021-ல் திருவொற்றியூர் தொகுதியிலும் போட்டியிட்ட சீமான் தோல்வியை தழுவினார். ஆனால், 2016-ல் 1 சதவீதமாக இருந்த நாதக வாக்கு வங்கி தற்போது 8 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. சிவகங்கை, சொந்த ஊர் என்பதாலும், இந்த முறை எப்படியாவது வென்று சட்டப் பேரவைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும், சீமான் சொந்த ஊரில் போட்டியிடுவது என்ற முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.