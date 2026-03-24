திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய வேல்முருகன்; மகிழ்ச்சி தெரிவித்த சீமான்

திமுகவை மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம் என தவாக தலைவர் வேல்முருகன் கூறியுள்ளதை வரவேற்க வேண்டும் எனவும் சீமான் தெரிவித்தார்.

வேலூரில் சீமான் பேட்டி
வேலூரில் சீமான் பேட்டி
Published : March 24, 2026 at 1:05 PM IST

வேலூர்: ஒரு சீட்டுக்காக அரசியல் சமரசம் செய்யாமல் திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய தவாக தலைவர் வேல்முருகனின் முடிவு பாராட்டுக்குரியது என நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (மார்ச் 24) நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நாதக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது பேசிய அவர், வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் மக்கள் இலவசங்களை மட்டுமே கருதாமல், மாநிலத்தின் எதிர்காலத்தை நினைத்து வாக்களிக்க வேண்டும்.
மாற்றம் என்பது ஒரு சொல் அல்ல; நாம் மாற வேண்டிய நேரம் இது. இந்தத் தேர்தல் மாற்றத்திற்கான தேர்தல்.

தனியார் நிறுவனங்கள் வழங்கும் தரமான கல்வியை, மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த அரசு ஏன் வழங்க முடியவில்லை. சமமான மற்றும் தரமான கல்வி, அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான மருத்துவ சேவை ஆகியவையே உண்மையான வளர்ச்சி. தமிழ்நாட்டில் அதுபோன்ற நிலை இல்லை. அமைச்சர்களுக்கே உடல்நிலை சரியில்லையெனில், அவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கே செல்கிறார்கள்” என்றும் குற்றஞ்சாட்டினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமானிடம் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியிருப்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இவ்வளவு நாள் அந்த கூட்டணியில் இருந்துவிட்டு, இப்போதாவது அடுத்த முறை அவர்களை (திமுகவை) தேர்வு செய்திடாதீர்கள் என எச்சரிக்கிறார். அதற்காக மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். ஒரு சீட்டுக்காக சமரசம் செய்யாமல் தைரியமாக வெளியே வந்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது” என்றார்.

மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா காலத்தை விட கடுமையான சூழல் வரலாம் என கூறியிருப்பது தொடர்பாக பதிலளித்த அவர், “அந்த சூழலை உருவாக்குவது அவர்களாக மட்டுமே இருப்பார்கள். பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும். இதற்கான தீர்வு தற்சார்பு பொருளாதாரம் தான். நாம் சைக்கிளுக்கே மாற வேண்டிய சூழலும் வரலாம்” என்றார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் சசிகலா தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ராமதாஸ் போன்ற தலைவர்களை மக்கள் எப்போதும் கைவிடமாட்டார்கள். 85 வயதிலும் தமிழுக்கும், சமூக நீதிக்கும் போராடும் தலைவர் அவர். நான் இன்று பேசும் பல கருத்துகளையும் அவரிடமிருந்தே கற்றுக்கொண்டேன்” என்றார்.

