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டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழரை தான் நியமிக்க வேண்டும்; முதல்வர் விஜய் தொகுதியில் நாதக ஆர்ப்பாட்டம்

கடந்த காலத்தில் பாஜகவை திமுக எதிர்ப்பதாகப் பேசிவிட்டு, செயல்பாட்டில் ஆதரித்தது. ஆனால், தற்போது தவெக எதிர்ப்பைக் கூட வெளிப்படுத்தாமல் மௌனமாக இருப்பதாக நாம் தமிழர் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

நாம் தமிழக் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
நாம் தமிழக் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 3:28 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழரையே நியமிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழகத்திற்கான டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவரையே நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் தொகுதியான சென்னை பெரம்பூரில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது தமிழகத்தின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவரையே நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோஷங்களை கட்சியினர் எழுப்பினர்.

ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில இளைஞர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் இடும்பாவனம் கார்த்திக், "தமிழ்நாட்டுக்கான டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழ்நாட்டைச் சாராதவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு செய்யப்படும் பாதகமான செயல். அமைச்சர் பதவிக்கு இணையான அந்தஸ்து கொண்ட அந்தப் பதவியில் ஒரு தமிழர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால், அவருக்கு தமிழ்நாட்டின் கொள்கைகள், பிரச்சனைகள், வாழ்வாதாரம் ஆகியவை குறித்து முழுமையான புரிதல் இருக்கும்.
ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் தனக்கு வேண்டப்பட்டவரை அந்தப் பொறுப்பில் நியமித்திருப்பது அதிகார துஷ்பிரயோகம். இது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் செய்த ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கை.

அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் வெளிமாநிலத்தவர்கள் அதிக அளவில் ஊடுருவி வந்து வாக்காளர் உரிமை பெறுவதைத் தடுக்க உரிய நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடம் தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் முன்வைத்து இந்தப் போராட்டத்தை நடத்துகிறோம்.

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மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்புகளில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேல் தமிழ்நாட்டு மண்ணின் மைந்தர்களுக்கே வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் வலியுறுத்தி இந்தப் போராட்டத்தை நடத்துகிறோம்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "தவெக அரசு மாற்று அரசாக இருக்கும் என்று கூறினாலும், கடந்த காலத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுக என்ன செய்ததோ, அதையே இந்த ஐந்து ஆண்டுகளிலும் செய்யப் போகிறார்கள். செயல்பாடும், அணுகுமுறையும் அதேபோலவே இருக்கிறது.

சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை என்ற பெயர் வலிமையாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்தப் படைக்கு தனிப்பட்ட சட்ட அதிகாரமோ, புலனாய்வு செய்யும் அதிகாரமோ, விசாரணை நடத்தும் அதிகாரமோ இல்லை. அவர்களுக்கென்று தனிப்பட்ட பயிற்சியும் வழங்கப்படவில்லை. வெறுமனே ரோந்து பணிக்காகவே அவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். இதுவரை சுமார் 2,500 பேரை நியமித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அது 5,000 பேராக உயர்த்தப்பட்டாலும், எட்டு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள்தொகையும், மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பும் கொண்ட தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை வெறும் ரோந்து மூலமாகத் தடுக்க முடியாது.எனவே, மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக இதுபோன்ற திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவை மக்களுக்கு எந்தப் பயனும் அளிக்கவில்லை. அதுவே தவெக அரசின் உண்மையான முகம்.

ஒருபுறம் ஒரு அணு கனிம சுரங்கத் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கிவிட்டு, மறுபுறம் மக்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக எதையும் செய்யமாட்டோம் என்று அமைச்சர் கூறுகிறார். பாஜக எந்த இடங்களில் கையெழுத்திடச் சொல்கிறதோ, அந்த இடங்களிலெல்லாம் விஜய் கையெழுத்திடுவார். கடந்த காலத்தில் பாஜகவை திமுக எதிர்ப்பதாகப் பேசிவிட்டு, செயல்பாட்டில் ஆதரித்தது. தவெகவோ எதிர்ப்பைக் கூட வெளிப்படுத்தாமல் மௌனமாக இருக்கிறது.

தற்போது ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய முதல் பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் தவெக நிர்வாகிகளே சட்டம்-ஒழுங்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள். தவெக நிர்வாகிகள் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வருகின்றன. திமுகவும், அதிமுகவும் அதிகாரத்தில் இருந்தபோது என்ன செய்ததோ, அதையே இப்போது செய்கிறார்கள். அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி குற்றவாளிகளை பாதுகாக்கும் செயல்தான் நடைபெறுகிறது" என்று இடும்பாவனம் கார்த்திக் கூறினார்.

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