திமுக சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள்? நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புகார்

நாற்காலிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும் என நாதக நிர்வாகிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மதுரையில் சமுதாய நலக்கூடத்தில் இருந்த பிளாஸ்டிக் சேர்கள்
மதுரையில் சமுதாய நலக்கூடத்தில் இருந்த பிளாஸ்டிக் சேர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 31, 2026 at 6:30 PM IST

மதுரை: மதுரை மத்திய தொகுதியில் திமுக சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு பரிசுப்பொருட்கள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக நாதகவினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதி வடக்கு மாசி வீதி, மேலமாசி வீதி சந்திப்பில் அமைந்துள்ள நாடார் சந்தில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாய நலக்கூடம் பூட்டப்பட்டு, சீல் வைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதில் ஆளும் கட்சியினர் சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக பரிசு பொருள் வைத்திருப்பதாக நாம் தமிழர் கட்சியினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் மதுரை மத்திய வேட்பாளர் அப்துல் ஹக்கீம் உள்ளிட்ட கட்சியினர் அப்பகுதிக்கு சென்று, சமூதாய நலக்கூடத்தை திறக்கக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதுதொடர்பாக தேர்தல் அலுவலர்களிடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வந்தும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக்கூறி 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக காத்திருந்தனர்.

மதுரையில் சமுதாய நலக்கூடத்தில் இருந்த பிளாஸ்டிக் சேர்கள்
மதுரையில் சமுதாய நலக்கூடத்தில் இருந்த பிளாஸ்டிக் சேர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் வந்து சமுதாய நலக்கூடத்தின் சீலை அகற்றினர். உள்ளே 247 பிளாஸ்டிக் சேர்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன.

இதையும் படிங்க: திருவாரூரில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாகனத்தை சோதனையிட்ட பறக்கும் படையினர்

இது வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது, இதுதான் மிஸ்டர் கிளீன் ஆக தன்னை முன்னிறுத்தி கொள்ளும் திமுக வேட்பாளர் பிடிஆரின் உண்மை முகம் இதுதான் என மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளர் ஹக்கீம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், இந்த நாற்காலிகளை பறிமுதல் செய்து வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

