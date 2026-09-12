நிதி பற்றாக்குறை இருக்கும் நிலையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அவசியமா? சீமான் கேள்வி
தலைமைச்செயலகத்தை தன் வீட்டிற்கு அருகிலேயே அமைத்து 'துக்ளக் தர்பார்' நடத்த முதலமைச்சர் விஜய் முயல்வது வெட்கக்கேடானது என சீமான் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : September 12, 2026 at 7:04 PM IST
சென்னை: நிதி பற்றாக்குறை இருக்கும் நிலையில் ரூ.1,200 கோடியை வாரி இறைத்து அவசரகதியில் புதிய தலைமைச்செயலகம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன? என நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைய இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச்செயலகம் அமைக்கப்படும் என அரசாணை வெளியாகியிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் உள்ளது. இதனால் 9 மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்படையும். நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என கூறிவரும் தவெக அரசு, ரூ. 1,200 கோடியை வாரி இறைத்து அவசரகதியில் புதிய தலைமைச்செயலகம் கட்ட வேண்டியதன் அவசியம் என்ன?
ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்படும் தலைமைச் செயலகத்தில் கடும் இட நெருக்கடியும், போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது என்பதாலேயே புதிய தலைமைச்செயலகம் அமைக்கப்படுகிறது என்றால், அதைவிட அதிக இட நெருக்கடியும், போக்குவரத்து நெரிசலும் உள்ள பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச்செயலகம் அமைக்க வேண்டிய தேவை என்ன? இது மக்களின் தேவைக்கா? அல்லது முதலமைச்சரின் தனிப்பட்ட தேவைக்கா?
கடும் இடநெருக்கடியும், போக்குவரத்து நெரிசலும் உள்ள பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச்செயலகம் அமைக்கும் ‘துக்ளக் தர்பார்’ முடிவை தமிழ்நாடு அரசு கைவிட வேண்டும்!@CMOTamilnadu @TVKVijayHQ— செந்தமிழன் சீமான் (@Seeman4TN) September 12, 2026
சட்டமன்றத்தில் 110 விதியின் கீழ் மாண்புமிகு முதல்வர் விஜய் அவர்கள் அறிவித்திருந்த புதிய… pic.twitter.com/K7eNpDAeb3
பரந்தூர் கிராம மக்களின் எதிர்ப்பினை ஏற்று, புதிய வானூர்தி நிலையத்தைக் கைவிட்ட அரசு, பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள மீனவ மக்களின் எதிர்ப்பினைக் கருத்தில் கொள்ளாதது ஏன்? மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைவிடவும் உங்களின் தனிப்பட்ட வசதி முதன்மையானதா? இதுதான் மீனவ மக்களின் நலன் மீதான உங்களின் அக்கறையா?
ஏற்கனவே பட்டினப்பாக்கத்தில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகின்றது. இந்த சூழலில், புதிய தலைமைச்செயலகமும் அங்கு அமைக்கப்பட்டால் பட்டினப்பாக்கம் பகுதியே கடுமையாகத் திணற நேரிடும். குறிப்பாக, அமைச்சர்கள், அரசு உயரதிகாரிகள் வருகையின் போது பல மணி நேரத்துக்கு போக்குவரத்து நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்ற அவலம் நடைபெறக்கூடும். இதனால் பொதுமக்கள், குறிப்பாகப் பள்ளி மாணவர்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகும்.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியானது கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமி பேரலை தாக்கிய ஆபத்தான பகுதிகளில் ஒன்றாகும். எதிர்காலத்திலும் சுனாமியால் இந்த பகுதி தாக்குதலுக்கு ஆளாகலாம். மேலும், பட்டினப்பாக்கத்தை நிரந்தரமாக வெள்ளம் சூழும் "காலநிலை மாற்றத்திற்கான சென்னை செயல்திட்ட அறிக்கை" குறிப்பிடும் சூழலில், இந்த திட்டம் எப்படி 100 ஆண்டுகளுக்கானதாக இருக்க முடியும்?
தலைமைச்செயலகத்தை தன் வீட்டிற்கு அருகிலேயே அமைத்து 'துக்ளக் தர்பார்' நடத்த முதலமைச்சர் விஜய் முயல்வது வெட்கக்கேடானது. ஆகவே, முதலமைச்சர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட நலனுக்காக, நாட்டு மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணடித்து, கடும் இட நெருக்கடியும், போக்குவரத்து நெரிசலும், சுனாமி ஆபத்தும் உள்ள பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச்செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகக் கைவிட வேண்டுமென நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வலியுறுத்துகிறேன்.
இல்லையென்றால், பாதிக்கப்படும் பட்டினப்பாக்கம் 9 கிராம மீனவமக்களைத் திரட்டி மாபெரும் போராட்டத்தை நாம் தமிழர் கட்சி முன்னெடுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.