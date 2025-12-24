ETV Bharat / state

சீமான் Vs வருண்குமார் வழக்கு - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

வருண்குமார் குறித்து பொது வெளியில் பேசுவதாக இருந்தால், 72 மணி நேரத்திற்கு முன் என்ன பேச உள்ளார் என்பதை அவருக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக சீமான் தெரிவிக்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவு

சீமான் - கோப்புப்படம்
சீமான் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 24, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி வருண்குமார் குறித்து பேசுவதற்கு முன் அவரிடம் அனுமதி வாங்கிய பின் பொது வெளியில் சீமான் பேசலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி வருண்குமார் இடையே அண்மையில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டன. இருவரும் மாறி மாறி எதிர் கருத்துகளை தெரிவித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக பொது வெளியில் ஆதாரம் இல்லாமல் அவதூறான கருத்துக்களை தெரிவிக்க சீமானுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி வருண்குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக 2 கோடியே 10 லட்ச ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடாக வழங்க சீமானுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், டி.ஐ.ஜி வருண்குமாருக்கு எதிராக பொது வெளியில் கருத்து தெரிவிக்க சீமானுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

இந்த வழக்கில், சீமான் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், "வருண்குமாருக்கு பிரியதர்சினி என்ற பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு, திருமணம் செய்வதற்கு 50 லட்சம் ரூபாய் பணமும், 2 கிலோ தங்கம் மற்றும் பி.எம்.யூ கார் வரதட்சணையாக கேட்டதால் திருமணம் நடைபெறவில்லை. இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் தொடர்ந்த வழக்கை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் 2018-ம் ஆண்டு ரத்து செய்து வருண்குமாரை விடுவித்தது.

இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் பெண்ணின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதால் 11 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வருண்குமாருக்கு உத்தரவிட்டது. அதனால், வருண்குமார் காவல் துறை அதிகாரியாக தன்னை நேர்மையானவர் என பொது வெளியில் கூற முடியாது.

சாட்டை துரைமுருகனுக்கு எதிராக அரசியல் காரணங்களுக்காக குண்டர் சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தினார். இது குறித்து, செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு மட்டுமே பதில் அளித்தேன். வருண்குமாருக்கு எதிராக தனிப்பட்ட விமர்சனம் செய்யவில்லை. தற்பெருமையில் மூழ்கி இருக்கும் வருண்குமாருக்கு மனநல ஆலோசனை வழங்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி தனபால், "ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி வருண்குமார் குறித்து பொது வெளியில் பேசுவதாக இருந்தால், 72 மணி நேரத்திற்கு முன் என்ன பேச உள்ளார் என்பதை வருண்குமாருக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக சீமான் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.

சீமானின் மின்னஞ்சல் குறித்து வருண்குமார் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களையும், ஆட்சேபங்களையும் சேர்த்து சீமான் பொது வெளியில் பேசலாம். 72 மணி நேரத்திற்குள் வருண்குமார் பதிலளிக்கவில்லை என்றால், மின்னஞ்சலில் தெரிவித்ததையே சீமான் பேசலாம். அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. ஆனால், தனிப்பட்ட விமர்சனம் செய்ய கூடாது" என உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

SEEMAN
VARUNKUMAR IPS
SEEMAN CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.