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மேகமலை விவகாரம்: மலை கிராம மக்களை தமிழ்நாடு அரசு பாதுகாக்க வலியுறுத்தி நாதக ஆர்ப்பாட்டம்

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதியளித்த பின்பும், மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறையினர் ஈடுபடுவதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டவர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 1:52 PM IST

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தேனி: மேகமலை விவகாரத்தில் மலை கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 98 மலை கிராம மக்களை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மலை கிராம மக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக திமுக, அதிமுக, பாஜக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் அமைப்பினர் ஆதரவு தெரிவித்து அவர்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கடமலைக்குண்டு பகுதியில் தேனி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹிமாயூன் கபீர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மலை கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் முன் வைத்தனர்.

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உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யும் வரை மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட மாட்டோம் என தமிழ்நாடு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதியளித்திருந்தார். இருப்பினும், மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத் துறையினர் தற்போது ஈடுபடுவதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டவர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மேகமலை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களும் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டனர். இது தொடர்பாக இன்று சட்டப் பேரவையிலும் விவாதம் நடைபெற்றது.

அப்போது இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளதகாவும், அதில் மக்களுக்கான நியாயமான உரிமைகளை கேட்டு இடம் பெறுவோம் என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதிப்பட கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

NTK PROTEST
MEGHAMALAI ISSUE
நாம் தமிழர் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
மலை கிராம மக்கள்
MEGHAMALAI ISSUE NTK PROTEST

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