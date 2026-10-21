தாராபுரம் நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா உட்பட 9 பேருக்கு 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல்
கைது செய்யப்பட்டுள்ள நாதகவை சேர்ந்த 9 பேரையும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்க தாராபுரம் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 12:21 PM IST
திருப்பூர்: நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்ட நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்ளிட்ட 9 நாதகவினர் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் தொகுதியில் கடந்த அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து, முதல்வர் விஜய் கடந்த அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி தாராபுரம் பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி பெற்றிருந்தார். இந்நிலையில், அதே இடத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கேட்ட நிலையில், அதனை நிராகரித்த காவல்துறையினர் காமராஜபுரம் பகுதியில் நாதகவினர் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கினர்.
ஆனால், அதனை மீறி, முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம் செய்த இடத்திலேயே, நாதகவினர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டதுடன், சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டதாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தாராபுரத்தில் ரோடுஷோ சென்ற பாதையில், உரிய அனுமதியின்றி நாதகவினர் பேனர் வைத்தனர்.
அதனை அகற்றுமாறு காவல்துறை தரப்பில் பலமுறை அறிவுறுத்தியும், பேனர் அகற்றப்படாததால் அதனை காவல்துறையினர் அப்புறப்படுத்தினர். இதனால், காவல்துறையினருக்கும், நாதகவினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து, நாதகவினர் மீது ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, தாராபுரம் காவல் ஆய்வாளரை தரக்குறைவாக பேசி பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது தொடர்பாக நாதகவினர் மீது ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், காமராஜபுரம் பகுதியில் நாதகவின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், அந்த வழியாக குழந்தையுடன் வீட்டுக்கு சென்றுகொண்டிருந்த தவெக தொண்டர் மீது நாதகவினர் தாக்குதல் நடத்தியது தொடர்பாக ஒரு வழக்கும், சமூக வலைதளத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பதிவிட்டதற்கு ஒரு வழக்கும் என மொத்தமாக ஐந்து வழக்குகள் நாதகவினர் மீது பதிவுப் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அரசு ஊழியர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது, கலவரம் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டது, அனுமதி பெறாத இடத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டு சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடு ஏற்படுத்தியது, கொலை மிரட்டல், மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
கார்த்திகா உட்பட 9 பேர் கைது
இதனடிப்படையில் தாராபுரம் நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா, அவரது கணவர் முருகு சந்திரகுமார், விக்னேஷ் பாண்டியன், கந்தசாமி, கோவிந்தராஜ், சஞ்சய் காந்தி, இசை மதிவாணன், சூர்யா, ஷேக் பரித் ஆகிய 9 பேரை நேற்று (அக்டோபர் 20) தாராபுரம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இவர்களுக்கு தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அவர்களை நேற்று இரவு தாராபுரம் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி முன்பு காவல்துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர். இவர்களிடம் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தொடர்ந்த விசாரணையில், காவல்துறை தரப்பில் சாட்சிகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது.
9 பேருக்கும் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல்
தொடர்ந்து, நாதக சார்பில் வழக்கறிஞர் நன்மாறன் ஆஜராகி தனது தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்தார். இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி, நாதக தாராபுரம் வேட்பாளர் கார்த்திகா உட்பட 9 பேருக்கும் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, 9 பேரையும் காவல்துறையினர் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்க அழைத்து சென்றனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்திகா, “நான் என்ன போதைப்பொருளா கடத்தினேன். தேர்தலில் நின்றது ஒரு குற்றமா? எங்கள் மீது பிணையில் வெளியில் வர முடியாத வழக்கு பதிந்துள்ளார்கள். என்னை பேசக்கூடாது என்கிறார்கள்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக வழக்குப் பதிவு
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய நாதக வழக்கறிஞர் நன்மாறன், “காவல்துறையினரால் 4 வழக்குகள் பொய்யாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்தால் உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று நீதிபதி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தவெக நிர்வாகியின் போதைப்பொருள் வழக்கை திசை மாற்றம் செய்யவே, நாதகவை சேர்ந்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், முதலமைச்சர் விஜய் ரோடு ஷோ செல்லும் பாதையில் எங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று கூறினார்கள். ஆனால், முதலில் சென்ற வாகனங்கள் அந்த பாதையில் அனுமதிக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு வந்த வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதை நாங்கள் நீதிபதியிடம் விளக்கியுள்ளோம்.
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மேலும், கார்த்திகாவை கைது செய்த போது காவல்துறையினர் அவரது கையை முறுக்கியதாகவும், தோள்பட்டையை இடித்து அழுத்தியதாகவும் அவர் நீதிபதியிடம் புகார் தெரிவித்த நிலையில், அது தொடர்பாக நீதிபதி குறிப்பெடுத்துள்ளார். இதனை முன்வைத்து ஜாமீன் கேட்க உள்ளோம்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக நாதகவை சேர்ந்த நாகர்கோவில் வெங்கடேஷ், சென்னை கோகுல், கேரளாவில் இருந்து மோகன் பிரசாத் ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.