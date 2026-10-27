’திமுக தீய சக்தி என்றால் தவெக கொடிய தீய சக்தி’ – சீமான்
ரூ.2500 பணம் கொடுப்பது, தாலிக்கு தங்கம், அண்ணன் சீர், தாய்மாமன் சீர், 6 சிலிண்டர் வழங்குவது ஆகியவையும் லஞ்சம் தான் என சீமான் கூறியுள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 4:17 PM IST
சிவகங்கை: திமுக தீய சக்தி என்றால், தவெக கொடிய தீய சக்தி என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார்கோவிலில் நடைபெற்ற மருதுபாண்டியர்களின் 225-வது குருபூஜை விழாவில், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பங்கேற்று, நினைவிடத்தில் வீரவணக்கம் செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், ”மருதுபாண்டியர்கள் மானத்தோடு வாழ்ந்து வீரமரணம் அடைந்த மாவீரர்கள். அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்துவது ஒவ்வொருவரின் கடமை” என்று தெரிவித்தார்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்துப் பேசிய சீமான், “மண்ணின் மகனாக ஊருக்குள் வரவே வெட்கமாகவும், அவமானமாகவும் இருக்கிறது” என்றார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த சீமான், ”பணமாகக் கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல், திட்டங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு வழங்குவதும் லஞ்சமாக இருக்கலாம். அரசு ரூ.2500 பணம் கொடுப்பது, தாலிக்கு தங்கம், அண்ணன் சீர், தாய்மாமன் சீர், 6 சிலிண்டர் ஆகியவையும் லஞ்சம் தான். மக்கள் பணத்தில் இருந்து எடுத்து கொடுப்பதை அன்பளிப்பு என கூற முடியாது” என கூறினார்.
மின்சாரத்தை யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.35 வரை கொடுத்து அரசு வாங்குவது குறித்து பேசிய சீமான், ”மின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தாமல், கொள்முதலை மட்டும் நம்பியிருப்பது ஏன்? மின்சாரமே இல்லாத ஊரில் இலவச மின்சாரம் தருகிறேன் என கூறுவது தவறு. அதே போல், ஆவின் நிறுவனத்தை வலுப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, பிற மாநிலப் பால் நிறுவனங்களிடம் இருந்து பால் வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஏன்? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
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திமுகவைத் தீய சக்தி என்று விமர்சித்த தவெக அரசு குறித்து பேசிய சீமான், “ஏற்கெனவே திமுகவை தீய சக்தி என்றார்கள், ஆனால் தீய சக்தி மற்றும் ஊழல் சக்தி என இரண்டையும் சேர்த்த கொடிய தீய சக்தி தவெக தான். ஆட்சி மாறினாலும், மக்களின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகளில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்பதே எனது விமர்சனத்தின் அடிப்படை" என்று சீமான் தெரிவித்தார்.