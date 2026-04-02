மதுக்கடைகளை மூடுவது பற்றி விஜய் பேசாததற்கு இதுதான் காரணம்: சீமான் தாக்கு

"தேர்தலுக்காக நான் தங்க மோதிரங்களை இலவசமாக கொடுக்க போவதில்லை. மாறாக, மக்களே இவற்றை ஈட்டிக் கொள்ளும் தகுதியை வளர்த்து தருவேன்" என சீமான் கூறினார்.

கோவை தெற்கு தொகுதி நாதக வேட்பாளர் பேரறிவாளனை ஆதரித்து பரப்புரை செய்யும் சீமான்
கோவை தெற்கு தொகுதி நாதக வேட்பாளர் பேரறிவாளனை ஆதரித்து பரப்புரை செய்த சீமான்
Published : April 2, 2026 at 7:48 AM IST

கோயம்புத்தூர்: வாக்கு வங்கி குறைந்துவிடும் என்ற பயத்தினால் தான் மதுக்கடைகளை மூடுவது பற்றி விஜய் பேசுவதில்லை என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறினார்.

கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட புலியகுளம் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் பேரறிவாளனை ஆதரித்து சீமான் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அவர் பேசுகையில், "மற்ற இனங்களுக்கு எப்போதாவது ஒருமுறை தான் போராட்டம் வரும். ஆனால், தமிழ் இனத்திற்கு எப்போதுமே போராட்டம் தான். இவ்வாறு, போராட்டத்துக்கு மத்தியிலேயே நாம் இருப்பதை தான் ஆட்சியாளர்களும் விரும்புகிறார்கள்.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசு கடன் பெற்று செயல்படுத்திய உருப்படியான திட்டம் என்று ஒன்றை கூட சொல்ல முடியவில்லை. எதற்கெடுத்தாலும் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்ற நிலைமைக்கு தான் மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் தற்போது போராடாதவர்களே இல்லை என்கிற நிலை தான் உருவாகியுள்ளது" என சீமான் விமர்சித்தார்.

'விஜய்க்கு பயம் வந்துவிட்டது'

தொடர்ந்து விஜய் அரசியல் குறித்து பேசிய அவர், "இப்போது அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் விஜய், தன்னைத் தானே 'மாஸ்' என்றும், 'பிளாஸ்ட்' என்றும் கூறிக் கொள்கிறார். ஆனால், அப்படி மாஸாக இருக்கும் விஜய், ஏன் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்? அவருக்கு தன் மீதே நம்பிக்கை இல்லை என்பதை தான் இது காட்டுகிறது.

ஒருவர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது, மற்றொரு ஜனநாயகவாதியின் வாய்ப்பை பறிக்கும் செயல். இதுவரை டாஸ்மாக் விவகாரத்தில் விஜய் ஏதாவது பேசியிருக்கிறாரா? மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என விஜய் இப்போது வரை பேசாதது ஏன்? வாக்கு வங்கி குறைந்துவிடும் என்ற பயம் தான் அதற்கு காரணம்.

ஆனால் எனக்கு யாரை பார்த்தும் பயம் கிடையாது. எனக்கு குடிப்பவர்களின் ஓட்டு வேண்டாம். குடிமக்களின் ஓட்டு மட்டும் போதும்" என சீமான் தெரிவித்தார்.

'யாருடைய வரிப்பணத்தில் யாருக்கு கல்லறை?'

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கோவையில் அரசுப் பள்ளிகள் சிதிலமடைந்து கிடக்கின்றன. அதை சரி செய்யாமல், பிரம்மாண்டமாக பெரியார் உலகம் மற்றும் நூலகம் அமைப்பது தேவையற்ற ஆடம்பரம்.

ஒருபக்கம், தமிழ்நாட்டில் திராவிடத் தலைவர்களின் கல்லறைகள் ஜொலிக்கின்றன. மறுபக்கம், மாணவச் செல்வங்களின் வகுப்பறைகள் நுழைய முடியாத அளவுக்கு மோசமாக இருக்கின்றன. யாருடைய பணத்தில் திராவிட தலைவர்களின் கல்லறைகளை ஜொலிக்க வைக்கிறீர்கள்? அது மக்களின் பணம். மக்கள் வரிப்பணத்தை தேவையில்லாத செயல்களுக்கு வாரி இறைக்கிறார்கள்" என அவர் விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இரண்டு வயது குழந்தைகள் கூட வன்புணர்வு செய்யப்படும் அநாகரீகமான மாநிலமாக தமிழகம் மாறியிருக்கிறது. இளைஞர்கள் கையில் அரிவாளுடனும், பையில் கஞ்சா சாக்லேட்டுகளுடனும் சுற்றித் திரிவது கவலையளிக்கிறது.

'பிழைப்பு தேடி அரசியலுக்கு வரவில்லை'

பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கிய தனது கட்சியின் புரட்சிகரமான முடிவை, ஊடகங்கள் பேசுவதில்லை. தேர்தலுக்காக நான் எந்த இலவசங்களையும் வழங்கப் போவதில்லை. தாலி, மோதிரம் போன்றவற்றை கொடுக்க போவதில்லை. மாறாக, மக்கள் இவற்றை ஈட்டிக்கொள்ளும் தகுதியை வளர்த்து தருவேன்.

36 லட்சம் மக்களின் ஆதரவுடன் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக நாம் தமிழர் வளர்ந்துள்ளது. இதனால் தேர்தல் கூட்டணிக்காக கோடிக்கணக்கில் என்னிடம் பேரம் பேசப்பட்டது. ஆனால், அரசியலுக்கு நான் பிழைப்பு தேடி வந்தவன் இல்லை. மாறாக, உழைப்பை தேடி வந்திருப்பதால் அவற்றையெல்லாம் நிராகரித்துவிட்டேன்" என சீமான் தெரிவித்தார்.

