என்னிடம் 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியை ஒப்படைத்து பாருங்கள்... தாம்பரத்தில் சீமான் சூளுரை

குடித்துவிட்டு வண்டி ஓட்டக்கூடாது எனச் சொல்லும் அரசு, "குடித்தால் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியாது" என்பதைச் சொல்ல மறுப்பது ஏன்? என சீமான் கேள்வி எழுப்பினார்.

வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வியை ஆதரித்து சீமான் பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 7:41 PM IST

சென்னை: என்னிடம் 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியை ஒப்படைத்தால் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் மாற்றிக் காட்டுவேன் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சூளுரைத்தார்.

தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ள பேராசிரியர் தமிழ்ச்செல்வியை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்று தாம்பரம் சண்முக சாலையில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது பேசிய அவர்,​ '' தமிழ்நாடு அரசியலில் கடந்த 60 ஆண்டு காலமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் பணம் இருப்பவர்கள் மட்டுமே அரசியலுக்கு வர முடியும் என்ற பிம்பத்தைக் கட்டமைத்துள்ளனர்.​ தாம்பரம் போன்ற தொகுதிகளில் தேர்தல் வெற்றிக்காக 25 கோடி முதல் 35 கோடி வரை முதலீடு செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு வெற்றி பெறுபவர்கள் பின்னாளில் ரூ. 3,000 கோடி வரை லாபம் ஈட்டவே முனைவார்கள். நல்ல ஆட்சியாளர்கள் வாக்குக்குப் பணம் கொடுக்க மாட்டார்கள்; உண்மையான ஆட்சி என்பது இலவசங்களை அறிவிப்பது அல்ல, இலவசங்களே தேவைப்படாத ஒரு நிலையை உருவாக்குவதுதான்.​

உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாக சீர்கேடு ​தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் பகுதியிலேயே 60 ஆண்டுகால ஆட்சியில் முறையான மழைநீர் வடிகால் வசதிகள் செய்யப்படவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும்போதும் நிவாரணம் வழங்குவதோடு அரசு கடமையை முடித்துக்கொள்கிறது.​​

மறைமுக மற்றும் நேர்முக வரிகள் மூலம் வசூலித்தும், நாடு கடனில் உள்ளது. ​சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) குறித்த வெளிப்படையான விவரங்களை நிதி அமைச்சர் இதுவரை விளக்கவில்லை.​ சொந்தமாக ஒரு விமானம் கூட இல்லாத நிலையில், உக்ரைன்-ரஷ்யா போரில் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்கவே சிரமப்படும் சூழலில், 5,000 கோடியில் பரந்தூர் விமான நிலையம் அவசியமா? ​​அரசுப் பள்ளிகளின் தரம் உயர்த்தப்படாததால், மக்கள் வேறு வழியின்றித் தனியார் பள்ளிகளைத் தேடிச் செல்கின்றனர்.

தனியார் கல்விக்கு நிகரான தரமான கல்வியை அரசுப் பள்ளிகளில் வழங்க ஏன் முடியவில்லை? சிறிய நாடான சிங்கப்பூரில் கல்வியும், பாதுகாப்பும் உலகத் தரத்தில் இருக்கும் போது, இங்கு அது ஏன் சாத்தியமில்லை? குடித்துவிட்டு வண்டி ஓட்டக் கூடாது எனச் சொல்லும் அரசு, "குடித்தால் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியாது" என்பதைச் சொல்ல மறுப்பது ஏன்?தேர்தலின் போது வழங்கப்படும் ரூ. 5,000 மற்றும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புகள் மக்களைக் கடனாளிகளாகவே மாற்றுகின்றன. தொடர்ந்து இது ​மாற்றத்திற்கான அழைப்பு; ​நான் இலவசங்களைத் தரமாட்டேன், ஆனால் உலகத் தரத்திலான கல்வியை என் மக்களுக்கு இலவசமாகத் தருவேன். என்னிடம் 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியை ஒப்படைத்தால் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் மாற்றிக் காட்டுவேன்'' என்று கூறினார்.

