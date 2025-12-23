ETV Bharat / state

சிகரெட் லைட்டருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் - தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை

தென் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் தீப்பெட்டித் தொழிலில் 5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாக தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் கோபால்சாமி கூறியுள்ளார்.

தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்க செயலாளர் கோபால்சாமி
தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்க செயலாளர் கோபால்சாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 6:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சிகரெட் லைட்டர்களை இந்தியாவில் தடை செய்ய வேண்டும் என தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சென்னையில் நடைபெற்ற பாஜக மையக்குழுவின் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்தார். அவரை பாஜகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் தேசிய சிறு தீப்பெட்டி தொழிற்சங்கத்தினர் மனு அளித்தனர்.

இது தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேசுகையில், ”தீப்பெட்டித் தொழிலை பாதிக்கும் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் சிகரெட் லைட்டர் உற்பத்தியை தடை செய்ய வேண்டும் என ’என் மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ பயணத்தின் போது தீப்பெட்டி தொழிற்சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சருடன் 4 முறை பேசி உள்ளோம். அவர் சென்னைக்கு வந்துள்ளதால் அவரை சந்தித்து மனு அளித்தோம்” என்றார்.

பின்னர் தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் கோபால்சாமி பேசுகையில், ”தென் தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி, விருதுநகர், தென்காசி, வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் போன்ற பகுதிகளில் தீப்பெட்டித் தொழில் பிரதான தொழிலாக இருக்கிறது. அதில் 5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். சீனாவில் தயார் செய்யப்பட்ட ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் சிகரெட் லைட்டரால் தீப்பெட்டித் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாட் வரியில் முழு வரி விலக்கை அதிமுக ஆட்சியில் அளித்தனர். மரக்குச்சிகளுக்கு 5 சதவீத வரி இருந்த போது, அதற்கு விளக்கு அளித்தது. தீப்பெட்டி கம்பெனிகளில் தயாரிக்கப்படும் தீக்குச்சிகளுக்கு வனத்துறை உரிமம் வேண்டும் என்று வனத்துறை கட்டாயப்படுத்தியும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் 18 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரியை 12 சதவீதமாக மாற்றித் தந்து தீப்பெட்டி தொழிலாளர் நல வாரியம் ஆகியவற்றையும் அதிமுக அரசு அமைத்து தந்துள்ளது. ஆனால் தற்சமயம் பிளாஸ்டிக் சிகரெட் லைட்டர்கள் வருகையினால் தீப்பெட்டி தொழில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு, தொடர்ந்து தொழில் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தீப்பெட்டி தொழில் மூலம் ஆண்டிற்கு ரூ.1200 கோடிக்கு வருவாய் வருகிறது. ரூ.400 கோடிக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம்.

தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்க செயலாளர் கோபால்சாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: சென்னை வந்த பியூஷ் கோயல் தலைமையில் பாஜக மைய குழுக் கூட்டம்: தேர்தல் குறித்து ஆவோசிக்கப்பட்டது என்ன?

முன்பு சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்தனர். அதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டப் பின்னர் இந்தியாவிலேயே ஒரு முறைப் பயன்படுத்தும் சிகரெட் லைட்டர்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர். அதனை தடை செய்ய வேண்டும் என மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மனு அளித்துள்ளோம்” என கூறினார்.

TAGGED:

பிளாஸ்டிக் சிகரெட் லைட்டர்
தேசிய சிறு தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்
PLASTIC CIGARETTE LIGHTERS
SMALL MATCHBOX MANUFACTURER
PLASTIC CIGARETTE LIGHTERS BAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.