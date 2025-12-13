வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடி இருந்தால் திமுக சட்டப்பூர்வமாக நிவாரணம் பெற்று தரும் - என்.ஆர்.இளங்கோ
Published : December 13, 2025 at 4:49 PM IST
சென்னை: எஸ்ஐஆர் பணிகள் முடிந்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடி இருந்தால் திமுக சட்டப்பூர்வமாக மேல்முறையீடு செய்து, உரிய நிவாரணம் பெற்றுத் தரும் என்று திமுக சட்டத் துறை செயலாளர் என்.ஆர். இளங்கோ எம்பி கூறினார்.
திமுக சட்டத் துறை சார்பில் நியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், சட்டமன்றத் தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், தலைமை நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கத்தில் இன்று (13.12.2025) காலை 10 மணியளவில் திமுக. சட்டத் துறைத் தலைவரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான இரா. விடுதலை தலைமையில், சட்டத் துறைச் செயலாளரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான என்.ஆர். இளங்கோ எம்.பி. முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்குப் பின்னர் என்.ஆர். இளங்கோ எம்பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ''13 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் நீக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இறந்தவர்கள், குடிமாறியவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள் பட்டியலில் வருகிறார்கள். இது கிட்டதட்ட 80 லட்சத்திற்கும் மேல் இருக்கும். இதில் யாரெல்லாம் முறையற்ற வகையில் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆய்வு செய்து உரிய தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் விவகாரம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் வாதங்களை முன் வைத்து வருகிறது. வரும் தேர்தல் திமுகவுக்கு சவாலாக இருக்காது. நிச்சயமாக நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். எங்களது ஒரே கவலை, தமிழக மக்களில் ஒருவரது வாக்கு கூட முறையற்ற வகையில் நீக்கப்படக் கூடாது என்பது தான்.
எஸ்ஐஆர் பணிகள் எப்படி நடந்தது என்று மேற்குவங்கம், கேரளம், பீகார் மாநில எம்.பிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இந்திய குடிமக்களுடைய குடியுரிமையை பரிசோதிப்பது தான் அனைவருக்கும் வேதனை அளிக்கிறது. அதற்கான தீர்வை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும்.
எஸ்.ஐ.ஆர் பணி முடிந்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் வாக்காளர் பட்டியலில் வடமாநிலங்களில் போல முறைகேடு இருந்தால் அதனை எப்படி திமுக எதிர்கொள்ளும் என கேட்கிறீர்கள். எஸ்ஐஆர் பணி முடிந்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடிகள் இருந்தால் திமுக சட்டப்பூர்வமாக மேல்முறையீடு செய்து உரிய நிவாரணம் பெற்று தரும்'' என்று என்.ஆர்.இளங்கோ எம்பி தெரிவித்தார்.
திமுக 202 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் - ஆர்.எஸ்.பாரதி
இதனிடையே, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது, ''எஸ்ஐஆர் பணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் வலுவாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது திமுக தான். எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்து வழக்கு வரை சென்றது அதிமுக.
அதிமுகவில் தற்போது இருக்கும் நிர்வாகிகள் இருப்பார்களா? அல்லது திமுகவுக்கு போவார்களா? நடிகர் கட்சிக்கு போவார்களா? என்ற குழப்ப நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளார். அமித் ஷா தமிழகம் எத்தனை முறை வந்தாலும் எந்த மாற்றமும் இருக்கப் போவதில்லை.
கடந்த தேர்தலை விட திமுக இன்னும் கூடுதலாக 202 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் சூழல் இருக்கிறது. நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 8 முறை பிரதமர் மோடி பரப்புரை செய்தும், தமிழ்நாட்டில் எதுவும் எடுபடவில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் நினைவுப்படுத்துகிறேன்'' என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறினார்.