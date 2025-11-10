விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும்! அழைப்பு விடுத்த என்.ஆர். தனபாலன்!

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 5:17 PM IST

தூத்துக்குடி: விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என தமிழ்நாடு நாடார் பேரவை தலைவர் என்.ஆர். தனபாலன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு நாடார் பேரவை அவசர ஆலோசனை கூட்டம் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில தலைவர் என்.ஆர். தனபாலன் கலந்து கொண்டார்.

இதன் பின்னர் என்.ஆர்.தனபாலன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் 12 கோடி பனை மரங்கள் இருந்தன. ஆனால், தற்போது பனை மரங்கள் அதிகமாக வெட்டப்படுகின்றன. எனவே, கள் இறக்க அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்.

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. 10 வயது முதல் 60 வயது பெண்கள் வரை வெளியே செல்ல பயப்படும் நிலை உள்ளது. இதை இரும்புக் கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும்.

பெண்கள் நகை அணிந்து வர முடியாத சூழல் தமிழகத்தில் உள்ளது. ஆனால் தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக உள்ளதாக முதல்வர் கூறுகிறார். அந்த சூழ்நிலை தற்போது இல்லை. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மிகப் பெரிய கூட்டணி அமைப்பதாக கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி மீது மக்களுக்கு வெறுப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல் என்ற நிலை உள்ளது. சரியான கூட்டணி அமையும். அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்.

தற்போது புதிதாக விஜய் வந்துள்ளார். அவர் முதல்வர் கனவில் வந்துள்ளார். என்டிஆர் போன்று தன்னை நினைத்துக் கொள்கிறார். அரசியலுக்கு வந்த நடிகர்கள் எந்த அளவிற்கு பிரச்சனைகளை சந்தித்து காணாமல் போய் விட்டார்கள் என்பதை உணர்ந்து விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும். அதிமுகவுடன் எங்களது கூட்டணி தொடர்கிறது.'' என்று என்.ஆர்.தனபாலன் கூறினார்.

அப்போது மாநில தலைமை நிலைய செயலாளர் சிவக்குமார், தமிழ்நாடு நாடார் பேரவை மண்டல தலைவர் பொன்ராஜ் சிவா, மாவட்ட தலைவர் ஜான் விஸ்லி, மாவட்ட துணை தலைவர் சரவண பிரியன், மாவட்ட துணை தலைவர் பிரேம்நாத், லவ்ரின், மகாராஜா மற்றும் பலர் உடன் இருந்தனர்.

