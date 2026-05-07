பிரபல ரவுடியை சுட்டுப்பிடித்த தூத்துக்குடி போலீஸ்; காயமடைந்த எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் அனுமதி

மரிய அந்தோணி ஆக்னல் மீது 30-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

பிரபல ரவுடி மரிய அந்தோணி ஆக்னல்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 7, 2026 at 10:42 PM IST

தூத்துக்குடி: பலவேறு குற்ற வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடியை போலீசார் பிடித்த முயன்றபோது, அவர் சுட்டதில் காயமடைந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி, மினி சகாயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மரிய அந்தோணி ஆக்னல். 36 வயதான இவர் மீது கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் நிலையம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது தொடர்பான ஒரு வழக்கில் இவரை கைது செய்ய தனிப்படை காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜ பிரபு தலைமையிலான போலீசார் தேடி வந்துள்ளனர். மரிய அந்தோணி மைக்கேல் குரும்பூர் அருகே உள்ள சோனகன்களை பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதை தொடர்ந்து இன்று மரிய அந்தோணி ஆக்னல் பதுங்கியிருந்த இடத்தை அடைந்த போலீசார் அவரை சுற்றிவளைத்து கைது செய்ய முயன்றுள்ளனர். அப்போது மரிய அந்தோணி தான் மறைத்து வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கியை வைத்து போலீசாரை மிரட்டியதுடன் காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜ பிரபுவை துப்பாக்கியால் சுட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அவருக்கு காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜபிரபு தலைமையிலான போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் மரிய அந்தோணியின் வயிற்றுப் பகுதியில் குண்டு பாய்ந்து காயம் ஏற்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து அவரை கைது செய்த போலீசார் சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்தனர். ஆக்னல் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் காயம் அடைந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜபிரபுவிற்க்கும் இதேமருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் உதவி ஆய்வாளர் ராஜ பிரபுவை சந்தித்து அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்ததுடன் அவரிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தார்.. மேலும் மருத்துவக் கல்லூரி உறைவிட மருத்துவரிடம் காயம் பட்டு சிகிச்சை பெற்றுவரும் மரிய அந்தோணி ஆக்னல் உடல்நிலை குறித்தும் விபரங்கள் கேட்டறிந்தார்.

தொடர்ந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மரிய அந்தோணி ஆக்னல் மீது கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தென்பாகம் காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்ற ஒரு குற்றச்சம்பவம் தொடர்பாக அவரை டிஎஸ்பி தலைமையிலான போலீசார் தேடி வந்தனர்.காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜபிரபு தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு அவர்களும் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

மரிய அந்தோணி ஆக்னல் திருச்செந்தூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட சோனகன்களை கிராமம் காணியாளர் புதூர் முத்தாரம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் ஒரு வீட்டில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. இதைத்தொடர்ந்து தனிப்படை காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜபிரபு மற்றும் காவல் துறையினர் மரிய அந்தோணி சரணடைய கேட்டுக்கொண்டனர்.

அப்போது சரணடைய இருப்பதாக தெரிவித்த அவர், தான் மறைத்து வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கியை எடுத்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜ பிரபுவை நோக்கி சுட துவங்கி உள்ளார். இதில் ராஜபிரபுவிற்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.. இதைத்தொடர்ந்து தற்காப்புக்காக அவர் தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் மரிய அந்தோணி ஆக்னலை சுட்டு பிடித்துள்ளார். இது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம்.

இவை அனைத்தும் சட்டம் அளித்திருக்கும் அனைத்து அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு நடந்துள்ளது. தற்போது காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜ பிரபு மற்றும் மரிய அந்தோணி ஆக்னல் ஆகியோருக்கு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.அவர்கள் இருவரும் நலமுடன் உள்ளனர்.

மேலும், மரிய அந்தோணி ஆக்னல் கத்தியை வைத்தும் தாக்கி உள்ளார். அவரிடம் இருந்து ஒரு கத்தியும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 30க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளில் தொடர்புடைய இந்த நபரை போலீசார் சுட்டு பிடித்த நிலையில், மனிதாபிமான அடிப்படையில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் உடனடியாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்ததுடன் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அவரை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

இந்த சம்பவத்தில் மரிய அந்தோணி ஆக்னலுக்கு நாட்டு துப்பாக்கி எப்படி கிடைத்தது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் தெரிவித்தார்.

கடந்த 2022ம் ஆண்டு திருச்செந்தூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் மரிய அந்தோணி ஆக்னல் மது அருந்தும்போது அவருடன் இருந்தவரை துண்டு துண்டாக வெட்டி கொலை செய்து அவரின் ஈரலை சுட்டுத் தின்றுள்ளார். 2015ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி வடபாகம் காவல் நிலைய கொலை வழக்கில் தனது மனைவியை உயிருடன் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீயிட்டு கொளுத்தி உள்ளார் என்றும் காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

போலீஸ் மீது உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு: இதனிடையே, மரிய அந்தோணி அக்னல் உறவினர்கள் கூறுகையில் "அவர் சும்மா வீட்டில்தான் இருந்தார். போலீசார் அவரது மனைவியை அடித்து விரட்டிவிட்டு, வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு மரிய அந்தோணியை தாக்கினர். முதுகுப் பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடும் நடத்தப்பட்டுள்ளது. அவர் வீட்டில் இல்லாவிட்டாலும், எங்களை அழைத்துச் சென்று போலீசார் இவ்வாறு தான் துன்புறுத்துவார்கள். கடந்த 29 ஆண்டுகளாக இவ்வாறே நாங்கள் துன்பப்பட்டு வருகின்றோம். அவரிடம் துப்பாக்கி எதுவும் இல்லை" என்று போலீசார் மீது பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

