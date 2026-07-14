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பூந்தமல்லி அருகே துப்பாக்கி முனையில் பிரபல ரவுடி 'திக்குவாய்' சுதாகர் கைது

கைதான சுதாகர் மீது இரண்டு கொலை வழக்குகள் உட்பட மொத்தம் 37 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 10:48 PM IST

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சென்னை: வழக்குகளுக்கு ஆஜராகாமல் பூந்தமல்லியில் பதுங்கியிருந்த பிரபல ரவுடி 'திக்குவாய்' சுதாகரை போலீஸார் துப்பாக்கு முணையில் கைது செய்தனர்.

பூந்தமல்லியை அடுத்த பாரிவாக்கத்தில் பதுங்கியிருந்த பிரபல ரவுடி 'திக்குவாய்' சுதாகரை அதிதீவிர குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்தனர். இவர் வேலூர் மத்திய சிறையில் ஆயுள் தண்டனை பெற்று வரும் பிரபல தாதா அரும்பாக்கம் ராதாவின் நெருங்கிய கூட்டாளி ஆவார்.

கைதான சுதாகர் மீது இரண்டு கொலை வழக்குகள் உட்பட மொத்தம் 37 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவற்றுள் ஆறு வழக்குகளின் விசாரணைக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தொடர்ந்து அவர் தலைமறைவாக இருந்து வந்துள்ளார்.

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இதனால் நீதிமன்றம் அவருக்கு எதிராக அண்மையில் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, தலைமறைவாக இருந்து வந்த ரவுடி திக்குவாய் சுதாகரை அதிதீவிர குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் பூந்தமல்லியை அடுத்த பாரிவாக்கம் பகுதியில் பதுங்கியிருப்பதை போலீசார் ரகசியத் தகவலின் பேரில் கண்டறிந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட பிரபல ரவுடி 'திக்குவாய்' சுதாகர்
கைது செய்யப்பட்ட பிரபல ரவுடி 'திக்குவாய்' சுதாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அங்கு விரைந்த காவலர்கள், சுதாகரைத் துப்பாக்கி முனையில் சுற்றி வளைத்து அதிரடியாகக் கைது செய்தனர். பின்னர், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக அவர் அரும்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

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GANGSTER ARRESTED AT GUNPOINT

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