என்.எல்.சி. திட்டங்களுக்காக கையகப்படுத்தப்படும் 3.41 ஹெக்டேர் நிலங்கள் - இழப்பீடு வழங்கப்படுவது எப்படி?
நிலங்களைக் கையகப்படுத்துவதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை, என்.எல்.சி. நிறுவன நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும்.
Published : October 19, 2026 at 5:38 PM IST
சென்னை: நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் (என்எல்சி) தொடர்பான தொழில்துறை திட்டங்களுக்காக, கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டத்தில் உள்ள தென்குத்து, வானதிராயபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் மொத்தம் 3.4098 ஹெக்டேர் நிலங்களைக் கையகப்படுத்தத் தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பான அறிவிப்பு, தமிழக அரசு நில நிர்வாக ஆணையம் வெளியிடப்பட்ட அரசிதழில் இடம்பெற்றுள்ளது. தொழில்துறைப் பயன்பாட்டிற்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டம், 1997-இன் பிரிவு 3(1)-ன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தென்குத்து கிராமத்தில் 2.27 ஹெக்டேர் நிலம்
கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், தென்குத்து கிராமத்தில், அலகு எண் 6, பிளாக் எண் 46-இல் உள்ள 29 சர்வே எண்களுக்கு உட்பட்ட நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
மொத்தம் 2.2700 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலங்கள் அனைத்தும் உலர் நில வகையைச் சேர்ந்தவை என அரசிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்களில், சில இடங்களில் வீடு, சிமெண்ட் செங்கல் சுவர், பழுதடைந்த கிணறு, மின்கம்பம், மின்கம்பி இணைப்பு, ஆழ்துளைக் கிணறு உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளும், தென்னை, வேம்பு, மா, கொய்யா, முருங்கை உள்ளிட்ட மரங்களும் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. இடைத்தேர்தல் வெற்றி: மதுராந்தகத்துக்கு பல கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை அள்ளிக் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்
வானதிராயபுரம் கிராமத்தில் 1.1398 ஹெக்டேர் நிலம்
இதேபோல், கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், வானதிராயபுரம் கிராமத்தில், அலகு எண் 15, பிளாக் எண் 47-இல் உள்ள 101 சர்வே எண்களுக்கு உட்பட்ட நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
இந்தப் பகுதியில் மொத்தம் 1.1398 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள நிலங்களும் உலர் நில வகையைச் சேர்ந்தவை.
கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்களில் பல்வேறு வகையான வீடுகள், ஓட்டு வீடுகள், தகரக் கூரை வீடுகள், கழிப்பறைகள், கிணறுகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகள் இருப்பதாக அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், சில நிலங்களில் தென்னை, வேம்பு, பனை, பூவரசு, கொய்யா உள்ளிட்ட மரங்களும் உள்ளன.
என்.எல்.சி. நிதியில் இருந்து இழப்பீடு வழங்க முடிவு
குறிப்பிட்ட நிலங்களைக் கையகப்படுத்துவதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை, என்.எல்.சி. நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் அல்லது நிர்வாகத்தில் உள்ள நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் என அரசின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்களின் வரைபடங்களை, கடலூரில் உள்ள சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (நில எடுப்பு) அலுவலகம் மற்றும் சிறப்பு வட்டாட்சியர் (நில எடுப்பு) அலுவலகத்தில், அலுவலக நேரங்களில் பார்வையிடலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.