மேல்மா கிராமத்தில் சுமார் 22 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பு வாபஸ் - சிப்காட் அறிவிப்பு
நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பிற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், சிப்காட் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 9:43 AM IST
சென்னை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மேல்மா கிராமத்தில் 22.16 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்படுவதாக சிப்காட் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டம் மேல்மா கிராமத்தில் சிப்காட் செய்யாறு தொழிற்பூங்கா 3-ஆம் கட்டத் திட்டத்திற்காக 22.16.00 ஹெக்டேர் நிலத்தை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது. அதில் 1997-ஆம் ஆண்டு தொழில் நோக்கங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் தமிழ்நாடு சட்டத்தின் (1999 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டம் 10) பிரிவு 3-ன் உட்பிரிவு (1)ன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்த அறிவிப்பில், தொழில் பயன்பாட்டுக்காகவும், குறிப்பாக சிப்காட் செய்யாறு தொழிற்பூங்கா 3-ஆம் கட்டத் திட்டத்துக்காக நிலங்கள் தேவைப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, 22.16.00 ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும், நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநரின் கட்டுப்பாட்டில் அல்லது நிர்வாகத்தில் உள்ள நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசால் ஏற்கெனவே முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
தொடர்ந்து, கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்களின் வரைபடங்கள் திருவண்ணாமலை சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (நிலம் கையகப்படுத்துதல்) அலுவலகம் மற்றும் சிறப்பு வட்டாட்சியர் (நிலம் கையகப்படுத்துதல்) அலுவலகத்தில் வைக்கப்படும். அலுவலக நேரத்தில் எந்த நாளிலும் அவற்றை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டம் மேல்மா கிராமம், யூனிட் எண் 01, பிளாக் எண் 2-ல், 22.16.00 ஹெக்டேர் கையகப்படுத்துவதற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், மேல்மா கிராமத்தில் 22.16.00 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்படுவதாக சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டிருந்த செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அதில், சிப்காட் செய்யாறு தொழிற்பூங்கா நிலை 3-க்காக திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டம், மேல்மா கிராமத்தில் அலகு 1 பிளாக் 2-ல் 22.16.00 ஹெக்டேர் நிலங்களை நில எடுப்பு செய்ய தமிழ்நாடு தொழிலியல் நோக்கங்களுக்கான நில எடுப்பு சட்டப் பிரிவு 3(1)ன் கீழ் அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மேற்படி அரசிதழில் உள்ள 22.16.00 ஹெக்டேர் நிலங்களை நில எடுப்பு செய்ய வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிக்கை எண். VI(1)/443(d-6)2026 திரும்பப் பெறப்படுகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மேல்மா கிராமத்தில் நில எடுப்பு கைவிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.