அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா ஏற்கப்பட்ட வழக்கு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு
ராஜினாமாவை ஏற்றதாக சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பிலும், தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பிலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : July 22, 2026 at 7:28 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜினாமாவை ஏற்றுக் கொண்டதை எதிர்த்து கட்சி கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தாக்கல் செய்த வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாக ஆட்சியை பிடித்த த.வெ.க. அரசு கடந்த மே 13 ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பு கோரிய போது, அதிமுக கொறடா உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக 25 அதிமுக உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர்.
இது தொடர்பாக சபாநாயகரிடம் அளிக்கப்பட்ட தகுதி நீக்க விசாரணை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மதுராந்தகம்- மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை - ஜெயக்குமார், தாராபுரம் - சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் - இசக்கி சுப்பையா, கரூர் - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை - சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டார்.
இதையடுத்து ராஜினாமாவை ஏற்றதாக சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பிலும், தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்குகள், தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில், ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் தரப்பில் பதில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்த பதில் மனுக்களுக்கு பதிலளித்து மனுத்தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்துள்ளனர்.