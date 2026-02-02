மாம்பழ சின்னம் ஒதுக்கீடு கடித விவகாரம் - தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
அன்புமணி தரப்பில் தங்களை வழக்கில் இணைக்க வேண்டும என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை நீதிபதிகள் அமர்வு ஏற்க மறுத்துவிட்டனர்.
Published : February 2, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: பாமகவுக்கு மாம்பழ சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்த கடிதத்தை தனக்கு அனுப்ப வேண்டும் என அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கில், தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பாமக யாருடையது என்பதில் அக்கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ், அவரது மகன் அன்புமணி இடையே மோதல்போக்கு நீடித்து வருகிறது. இந்த சூழலில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாமகவுக்கு ‘மாம்பழம்’ சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக கடந்த ஆண்டு சென்னை தி.நகரில் உள்ள அன்புமணி முகவரிக்கு தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
இதனிடையே, இந்த கடிதத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, தனது தேனாம்பேட்டை முகவரிக்கு கடிதத்தை அனுப்ப தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில், "கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பாமகவின் தலைவராக அன்புமணி பொறுப்பேற்ற நிலையில் அவருடைய பதவிக்காலம் 2025 மே 28ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. அவர் கட்சிக்கு விரோதமாக செயல்பட்டதால் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்தும் அவர் நீக்கப்பட்டார். தலைவராக இல்லாத அன்புமணி அவரது ஆதரவாளர்களுடன் பொதுக்குழுவை கூட்டி 2026 ஆகஸ்ட் வரை பதவிக்காலத்தை நீட்டித்துள்ளார். தலைவர் பொறுப்பை 3 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே பொதுக்குழுவால் நீட்டிப்பு செய்ய முடியும்.
இந்நிலையில், மீண்டும் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அன்புமணி ராமதாஸ் போலி ஆவணங்களை தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார். கட்சியின் நிறுவனர் என்ற முறையில் தனது அங்கீகாரம் இல்லாமல், சட்டவிரோதமாக பொதுக்குழுவை கூட்டவோ, தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கவோ அன்புமணி ராமதாஸுக்கு உரிமை இல்லை.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், பாமகவுக்கு 2026 தேர்தலுக்கு மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக 2025 ஜூலை மாதம் தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அந்த கடிதத்தில் யாருடைய பெயரையும் குறிப்பிடாமல் பாமக தலைவர் என மட்டுமே குறிப்பிட்டு தி.நகரில் உள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பியுள்ளது.
முறைப்படி 2025 மே 30ஆம் தேதி பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனக்கு கடித்தை அனுப்பாமல், பழைய முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கடிதத்தை ரத்து செய்து, தனது முகவரிக்கு அனுப்ப தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று (பிப் 2) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தலைவராகவோ, கட்சியின் உறுப்பினராகவோ இல்லாத அன்புமணி முகவரிக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதை, ராமதாஸின் தேனாம்பேட்டை அலுவலகத்துக்கு மாற்றி அனுப்ப உத்தரவிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அன்புமணி தரப்பில், தங்களை வழக்கில் இணைக்க வேண்டும என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்காத நீதிபதிகள் அமர்வு, இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை 3 வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர்.