கட்டட தொழிலாளிக்கு ரூ.13 லட்சம் ஜிஎஸ்டி செலுத்த நோட்டீஸ்
ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை உள்ளிட்ட அடையாள ஆவணங்களை பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் போலி நிறுவனத்தை தொடங்கி மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
Published : August 1, 2026 at 6:44 PM IST
திருப்பத்தூர்: தினக்கூலி அடிப்படையில் கட்டட தொழில் செய்பவருக்கு ரூ. 13,12 லட்சம் ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள திருமால் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா (57). இவர் கட்டட தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகிறார். தினக்கூலி அடிப்படையில் பணி செய்யும் இவர், அவரது சிறிய வருமானத்தை வங்கி கணக்கில் சேமித்து வைப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.
அதன்படி, திருப்பத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் வைத்துள்ள அவரின் கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்க சென்றுள்ளார். அப்போது, அவரது வங்கிக் கணக்கில் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என தெரிவித்த வங்கி ஊழியர்கள், அவரது கணக்கு தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறியுள்ளனர்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ராஜா, அதற்கான காரணத்தை வங்கி ஊழியர்களிடம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு கர்நாடக மாநில வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து வங்கிக்கு அதிகாரப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்த நோட்டீஸில் அவரின் "Wood Land Enterprise" என்ற நிறுவனத்திற்கு ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கியாக ரூ.13,12,192 செலுத்த வேண்டியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அந்த வரித்தொகையை வசூலிக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, அவரது வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளனர்.
இதனைக் கேட்டு குழப்பமடைந்த ராஜா, தனக்கு எந்த நிறுவனமும் இல்லை, வாழ்நாள் முழுவதும் கட்டடத் தொழிலாளியாக மட்டுமே வேலை செய்து வருவதாகவும் வங்கி ஊழியர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தனது ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை உள்ளிட்ட அடையாள ஆவணங்களை பயன்படுத்தி யாரோ மர்ம நபர்கள் போலி நிறுவனத்தை தொடங்கி மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், ”தான் இதுவரை எந்த நிறுவனமும் தொடங்கவில்லை, ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தவுமில்லை. இந்நிலையில், என்னுடைய வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அன்றாட செலவுகளுக்குக் கூட பணம் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வரித்துறை மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் முழுமையான விசாரணை செய்ய வேண்டும். தனது பெயரை தவறாக பயன்படுத்தியவர்கள் யார் என்பதை கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என ராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
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கடந்த சில மாதங்களாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில், குறிப்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், தினக்கூலி தொழிலாளர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் ஆதார், பான் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை பயன்படுத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாமலேயே ஜிஎஸ்டி பதிவு செய்து, போலி நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் பல லட்சம் ரூபாய் வரி பாக்கி செலுத்தக் கோரி நோட்டீஸ்கள் அனுப்பப்படுவதாகவும் புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன.
இதுபோன்ற சம்பவங்களால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பெரும்பாலும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களாக இருப்பதால், சட்ட நடைமுறைகள் குறித்து அவர்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத சூழலை சில மோசடி கும்பல்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதாகவும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, இதுபோன்ற மோசடிகளை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் தனி கவனம் செலுத்தி, மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பு விசாரணை மேற்கொண்டு, இதுபோன்ற மோசடிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.