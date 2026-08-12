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குற்ற வழக்கை மறைத்தவருக்கு காவலர் பணி; தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்றம்

விண்ணப்பத்தை நிராகரித்த காவல்துறை பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே எனக்கூறி, குமரனுக்கு காவலர் பணி வழங்க வேண்டும் என தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 10:56 PM IST

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சென்னை: குற்ற வழக்கை மறைத்தவருக்கு காவலர் பணி வழங்குமாறு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தமிழக காவல்துறையில் இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த குமரன் கலந்து கொண்டு எழுத்து தேர்வில் வெற்றிபெற்று, நேர்முகத் தேர்விலும் பங்கேற்றார். இந்நிலையில், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை முயற்சி தொடர்பான வழக்கு விவரங்களை மறைத்ததாக குமரனின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

அந்த வழக்கிலிருந்து 2018-ஆம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில் தனக்கு பணி வழங்கப்படாததை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் குமரன் வழக்கு தொடர்ந்தார். தனக்கு காவலர் பணி வழங்க உத்தரவிட கோரிய வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, குமரனின் மனுவை பரிசீலித்து தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க அரசுக்கு உத்தரவிட்டார்.

அவரது விண்ணபத்தை மீண்டும் பரிசீலித்த காவல்துறை, அவரது விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தது. குமரனின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து குமரன் தரப்பில் மீண்டும் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அவருக்கு காவலர் பணி வழங்க உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசின் உள்துறைச் செயலளர் மற்றும் விழுப்புரம் காவல் கண்காணிப்பாளர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர், குமரன் குற்ற வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டிருந்தாலும், காவலர் தேர்வுக்கான விண்ணப்பத்தில், தனக்கு எதிராக குற்ற வழக்குகள் எதுவும் இல்லை என கூறியிருக்கிறார்.

இதன்மூலம் அவர் உண்மை தகவல்களை மறைத்தது தெரியவருகிறது. உண்மையை மறைத்த குமரனின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்த காவல்துறை பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே எனக்கூறி, குமரனுக்கு காவலர் பணி வழங்க வேண்டும் என தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

POLICE JOB
CRIMINAL CASE
உயர் நீதிமன்றம்
குற்ற வழக்கு
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