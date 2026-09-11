'அன்று அந்த படகை தவறவிட்டிருக்காவிட்டால்...'| 9/11 கோரத்தாண்டவத்தை நினைவுகூர்ந்த பிடிஆர்!
ரயிலில் இருந்து இறங்கி, உலக வர்த்தக மையத்தின் கீழ் தள பகுதியில் நடந்து கொண்டிருந்த அந்த நொடியில் தான், முதல் விமானம் வடக்கு கோபுரத்தின் மீது மோதியது என்று பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : September 11, 2026 at 5:50 PM IST
மதுரை: அமெரிக்காவின் 9/11 இரட்டைக் கோபுரத் தாக்குதல் நடந்து இன்றுடன் 25 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அந்த கோர சம்பவத்தில் உலக வர்த்தக மையத்தின் அடித்தளத்தில் இருந்து நூலிழையில் உயிர் தப்பிய தமிழ்நாடு முன்னாள் அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் நெஞ்சை உலுக்கும் நேரடி அனுபவப் பகிர்வை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், "25 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. ஆனால், அந்த ஒரு நாள் கற்றுக் கொடுத்த ஆறாத வடுக்களும், அழியாத பாடங்களும் இன்றும் அப்படியே தான் இருக்கின்றன.
இந்த உலகில் எதுவுமே நிரந்தரமல்ல. எவ்வளவு வலிமையான கட்டிடங்களாக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி, மனித உயிரைத் தவிர வேறு எந்த இழப்பையும் ஈடுகட்டிவிட முடியும்.
சரியாக 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நாளில் தான் ஒட்டு மொத்த உலகத்தின் போக்கும் தலைகீழாக மாறியது. அதுவரை மனிதகுலம் கற்பனை செய்து கூட பார்க்காத ஒரு கோர சம்பவம் அரங்கேறியது.
உலகப் பயண விதிகள் முதல் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் வரை அனைத்தும் 9/11 என்ற அந்த ஒற்றைத் தேதியால் நிரந்தரமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டன.
அன்று காலையில் வானம் வழக்கத்தை விட மிகத் தெளிவாக, பிரகாசமாக இருந்தது எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கிறது. காலை 8:25 மணி உலக வர்த்தக மையத்திற்கான 'வாட்டர் டாக்ஸி' படகை நான் தவறவிட்டதால், அவசரமாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளேஸ் PATH ரயில் நிலையத்திற்கு ஓடினேன்.
நான் ரயிலில் இருந்து இறங்கி, உலக வர்த்தக மையத்தின் கீழ் தள பகுதியில் நடந்து கொண்டிருந்த அந்த துல்லியமான நொடியில் தான், முதல் விமானம் வடக்கு கோபுரத்தின் மீது மோதியது.
அடுத்த சில மணி நேரங்கள் அங்கு அரங்கேறிய குழப்பம், பீதி, மரண ஓலம் மற்றும் மனிதப் பேரழிவின் காட்சிகள், 25 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் இன்று காலை நடந்தது போலவே என் கண்களுக்குள் துல்லியமாய் வந்து போகின்றன.
நொடிப் பொழுதில் மொபைல் நெட்வொர்க்குகள் அனைத்தும் செயலிழந்தன. சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாத பயங்கரமான சூழல். எப்படியோ தப்பித்து, சில மைல் தூரம் நடந்து மதியம் 2 மணியளவில் எனது வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தேன். அங்கிருந்த லேண்ட்லைன் போன் மூலமாக எனது பெற்றோரை தொடர்பு கொண்டு, 'நான் உயிரோடு பத்திரமாக இருக்கிறேன்' என்று சொன்ன போது தான் அவர்களுக்கு உயிர் வந்தது.
அதன் பிறகும் பல மாதங்களுக்கு அந்தப் பகுதி புகைந்து கொண்டே இருந்தது. வாரத்திற்கு ஒரு முறை எனது பால்கனியை சுத்தம் செய்யும் போதெல்லாம், கரிய நிறத்தில் சாம்பல் படிந்த தண்ணீர் தான் பாத்திரங்கள் நிறைய வரும். வடக்கு கோபுர இடிபாடுகளில் எங்கள் அலுவலக கட்டிடமும் தரைமட்டமானதால், அடுத்த சில மாதங்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் மாறி மாறி வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது.
பின்னர் டைம்ஸ் ஸ்கொயர் பகுதியில் கட்டப்பட்ட புதிய அலுவலகத்தில் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றி விட்டு, அதன் பிறகு தான் நான் மும்பைக்கு இடம் பெயர்ந்தேன்.
இதுவரை பலமுறை வாய்மொழியாக இந்த 9/11 கதையை கேட்டவர்களிடம் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால், வயது முதிர்வால் எனது நினைவுகள் இந்த துல்லியமான சாட்சியங்களை மறந்து விடுவதற்குள், இந்த 25-வது ஆண்டில் இதை ஒரு பதிவாக எழுதி வைக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது" என்று மிகவும் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.