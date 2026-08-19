ETV Bharat / state

அமைச்சர் மரிய வில்சனுடன் சமரசத்தில் உடன்பாடு இல்லை: நீதிமன்றத்தில் சகோதரரின் மனைவி பதில்

"சமாதான பேச்சுவார்த்தையை நாங்கள் விரும்பவில்லை. சமரச பேச்சுவார்த்தையின் போதே எங்களுக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை என தெரிவித்துள்ளோம்" என கெரோலின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிரான வழக்கில் அவருடன் சமரசம் செய்துகொள்ள தங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என அவரது சகோதரரின் மனைவி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் வசித்து வரும் தனது சகோதரர் மரிய குலோத்தையும், அவரது மனைவி கெரோலினையும் தாக்கியதாக லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

புதுச்சேரி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி, அமைச்சர் மரிய வில்சன் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், இந்த வழக்கில் சமரச தீர்வு மையத்தை அணுகி தீர்வு காணுமாறு கடந்த ஜூன் 9ம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.

இதன்படி, சமரச தீர்வு மையத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடந்த போதிலும், அவர்களுக்கு இடையே சமரசம் எட்டப்படவில்லை.

இதனிடையே, அமைச்சர் மரிய வில்சன் தொடர்ந்த வழக்கு, மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாத குற்றச்சாட்டுக்களின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள இந்த வழக்கை, சமரச தீர்வு மையத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: கடனை வாங்கி நீர் நிலைகளை மேம்படுத்துங்கள் - செளமியா அன்புமணி கோரிக்கை

இதுபோன்ற வழக்குகளை சமரச தீர்வு மையத்துக்கு அனுப்பலாம் என கடந்த கால உத்தரவுகள் இருந்தால் சமர்ப்பியுங்கள்" என அமைச்சர் மரிய வில்சன் தரப்புக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று (ஆக 19) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அமைச்சர் மரிய வில்சன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கிஸ்தி, பல்வேறு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நகல்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

மேலும், அமைச்சரின் சகோதரர் மற்றும் அவரது மனைவி தரப்பில் தான் முதலில் சமாதானம் பேச முன் வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

கெரோலின் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "நாங்கள் சமாதான பேச்சுவார்த்தையை விரும்பவில்லை. 4 முறை நடைபெற்ற சமரச பேச்சுவார்த்தையின் போதே எங்களுக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை என தெரிவித்துள்ளோம். சமரச மையத்தில் நடைபெற்ற விசாரணை அறிக்கை தயாராக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரி அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அமைச்சர் மரிய வில்சன் அவரது சகோதரர் குடும்பத்தினரை தாக்கிய வீடியோ ஆதாரங்கள் உள்ளது என்றும், சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த சாட்சிகளும் இருக்கிறார்கள் எனவும் தெரிவித்தார்.மேலும், குற்றத்திற்கான அனைத்து முகாந்திரமும் உள்ளது எனக் கூறினார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், "நீதிமன்றத்தில் முதலில் சமாதனம் செய்ய தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்து விட்டு, பின் சமாதானத்தில் விருப்பம் இல்லை என தெரிவிப்பதை ஏற்க முடியாது. அதனால், புகார் அளித்த கெரோலின் வீடியோ காலில் ஆஜராகி அவரது நிலைபாட்டை தெரிவிக்க வேண்டும்.

சமாதானத்தில் விருப்பம் இல்லை என அவர் தெரிவித்தால், நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து விசாரணை செய்யப்படும். சமரசத்தை ஏற்பதாக தெரிவித்தால் மீண்டும் சமரச தீர்வு மையத்திற்கு வழக்கு அனுப்பப்படும் என நீதிபதி கூறினார். தொடர்ந்து, புகார்தாரரான கெரோலின் காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை நாளைக்கு (ஆக 20) ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

அமைச்சர் மரிய வில்சன்
மரியவில்சன் வழக்கு
MARIA WILSON ATTACK
MINISTER MARIA WILSON CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.