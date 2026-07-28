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நகராட்சி பணி நியமன முறைகேடு வழக்கு; கே.என்.நேருவுக்கு அந்த உரிமையில்லை என தமிழக அரசு வாதம்

தன் தரப்பு வாதங்களை கேட்காமல் தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இயற்கை நீதிக்கு முரணானது என கே.என்.நேரு தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 8:05 PM IST

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சென்னை: நகராட்சி பணி நியமன முறைகேடு தொடர்பாக குற்றம்சாட்டப்பட்டவரின் விளக்கத்தை கேட்க வேண்டும் என கூற முன்னாள் அமைச்சர் நேருவுக்கு அடிப்படை உரிமையில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாக துறையில் 2,538 உதவி பொறியாளர்கள் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நியமனத்துக்கு 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுசம்பந்தமாக வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி தமிழக டிஜிபி-க்கு கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.

இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அமலாக்கத் துறை கடிதத்தின் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு கடந்த 2026-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

தனது தரப்பு வாதங்களை கேட்காமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் நேரு தாக்கல் செய்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று (ஜூலை 28) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, கே.என்.நேரு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள் சித்தார்த் லுத்ரா மற்றும் அரவிந்த் பாண்டியன் ஆகியோர், தன் தரப்பு வாதங்களை கேட்காமல் தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது இயற்கை நீதிக்கு முரணானது. தன் தரப்பு வாதங்களை முன் வைக்கும் உரிமையை யாரும் தடுக்க முடியாது என வாதிட்டனர்.

அரசு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் தவே, "முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யும் முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்க வேண்டும் என கோருவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. அந்த வகையில் வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரிய வழக்கில் தனது தரப்பு வாதத்தை கேட்க வேண்டும் என உரிமையாக கேட்க நேருவுக்கு அடிப்படை உரிமையில்லை" என வாதிட்டார்.

அரசுத் தரப்பு வாதங்கள் முடிவடையாததை அடுத்து, வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் தள்ளிவைத்தனர்.

TAGGED:

KN NEHRU
DMK
JOB RACKET CASE
பணி நியமன முறைகேடு வழக்கு
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