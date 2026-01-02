ETV Bharat / state

மெரினா கடற்கரையில் எத்தனை கடைகளுக்கு அனுமதி? மாநகராட்சிக்கு அதிரடி உத்தவு

மெரினாவை முழுமையாக ரசிக்க முடியவில்லை. புதிதாக அதிகப்படியான கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மெரினா கடற்கரையில் எத்தனை கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் கடை ஒதுக்கக் கோரி தேவி என்பவர் தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆர். சுரேஷ் குமார், ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா அமர்வு, டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி காலை 9.00 மணியளவில் மெரினா கடற்கரையில் நேரில் ஆய்வு செய்தது.

இந்த நிலையில், இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் ஆர். சுரேஷ் குமார், ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்பு இன்று (ஜன 02) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மெரினா கடற்கரையில் 1,417 கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நீலக்கொடி பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களில் எந்த கடைகளுக்கும் அனுமதி இல்லை" எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மெரினாவில் எந்த பகுதியில் எத்தனை கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது என்பது தொடர்பாக மாநகராட்சி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்.

நீலக்கொடி பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட 3 இடங்களுடன், தலைவர்கள் நினைவிடங்களுக்குப் பின் உள்ள 35 ஏக்கர் இடத்தையும் சேர்த்து, அழகுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கையை மாநகராட்சி எடுக்க வேண்டும்.

உழைப்பாளர் சிலை தொடங்கி கடற்கரை வரையான 280 மீட்டர் தூரம் கடைகளாக உள்ளன. அதனால், மெரினாவை முழுமையாக ரசிக்க முடியவில்லை. புதிதாக அதிகப்படியான கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது.

மெரினா கடற்கரைக்கு அதிகம் வருகை தரும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான உணவகங்கள், பொம்மைகள், பேன்சி பொருட்கள் மட்டுமே விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்க வேண்டும். மற்ற பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது.

இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் அழிவுப்பாதையில் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது - தேசிய கட்சிக்குள் புயலை கிளப்பிய ஜோதிமணி எம்.பி.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவின் நட்பை விரும்பும் நாடுகளுடன் மட்டுமே நல்லுறவு: சென்னையில் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உறுதி

உலகின் நீண்ட கடற்கரைகளில் ஒன்றான மெரினா கடற்கரைக்கு பொழுது போக்கிற்காக வரும் பொதுமக்கள் அதனை முழுமையாக ரசிக்கும் வகையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை வரும் 8 ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்தனர்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
MARINA BEACH CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.