Exclusive: கூடும் கூட்டம் எல்லாம் வாக்குகளாக மாறாது; துறைமுகம் அதிமுக வேட்பாளர் ராயபுரம் மனோ
திமுக அரசு, மாணவர்களின் கல்விக் கடனை ரத்து செய்யவில்லை. பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் குறைக்கவில்லை. சிலிண்டர் மானியம் 100 ரூபாய் தரவில்லை என்று அதிமுக வேட்பாளர் ராயபுரம் மனோ குற்றம்சாட்டினார்.
Published : April 15, 2026 at 8:59 PM IST
-By எஸ். உசேன்
சென்னை: வேடிக்கை பார்க்க கூடும் கூட்டம் எல்லாம் வாக்குகளாக மாறாது; இதை தான் கடந்த கால வரலாறு சொல்கிறது என்று துறைமுகம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ராயபுரம் மனோ தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெறுவதை ஒட்டி, தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களும் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை துறைமுகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சேகர் பாபு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரூஃப்கான் ஷெரீஃப், தவெக சார்பில் அசோக் ஆகியோருடன் அதிமுக சார்பில் ராயபுரம் மனோ போட்டியிடுகிறார்.
துறைமுகம் தொகுதியில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வரும் ராயபுரம் மனோ, அடுத்தகட்ட பிரச்சாரம் குறித்து தேர்தல் பணிமனையில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர், "ஆளும் திமுக அரசு மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள். விலைவாசி உயர்வு, சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்குலைவு, வரி உயர்வு, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் இவைதான் மக்களின் அதிருப்திக்கான காரணங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. இதனால் மக்கள் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவற்றை நிறைவேற்றவில்லை. இதனால் கொந்தளிப்புடன் இருக்கும் மக்கள், இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டாம்; புதிய ஆட்சி வேண்டும் என நினைத்து, அதிமுக ஆள வேண்டும் என தீர்மானித்து விட்டனர்.
திமுக அரசு, மாணவர்களின் கல்விக் கடனை ரத்து செய்யவில்லை. பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் குறைப்போம் என்றார்கள்; செய்யவில்லை. சிலிண்டர் மானியம் 100 ரூபாய் தருவோம் என்று கூறினார்; தரவில்லை. ஆனால் அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி விட்டதாக முதல்வர் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது.
துறைமுகம் தொகுதியில் அனைத்து விஷயங்களுக்கும் வரி, மாமூல் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. இந்த தொகுதியில் மாமூல் தராதவர்களை மிரட்டுகின்றனர். இந்த கொடுமைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும்.
மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை அதிமுக நிறைவேற்றும். பெண்களுக்கு மாதம் 2 ஆயிரம் ரூபாய், முதற்கட்டமாக 10 ஆயிரம் ரூபாய், வீடுகளுக்கு ஃபிரிஜ், தாலிக்கு தங்கம் போன்ற திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்கிறோம். இதனால் மக்கள் எங்களை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள்.
இவற்றை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத திமுகவினர், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குதலை முன் வைக்கிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி தானாக உருவானவர். ஆனால், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் திணிக்கப்பட்டவர்கள்.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் செல்வாக்கை பொறுத்த வரை, தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு தான் தெரிய வரும். கூடும் கூட்டம் எல்லாம் வாக்குகளாக மாறாது. கூடும் கூட்டம் எல்லாம் வாக்குகளாக மாறும் என்பது எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும். இதைத்தான் கடந்த கால வரலாறு சொல்கிறது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.