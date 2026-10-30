"எல்லா முதல்வர்களும் பசும்பொன்னுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்தது இல்லை" - விஜய்க்கு வைகோ ஆதரவு குரல்
சிறையில் இருந்த நான்கு ஆண்டுகளைத் தவிர்த்து, ஆண்டுதோறும் தவறாமல் தேவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறேன்; முத்துராமலிங்கத் தேவர் அனைத்து சமூக மக்களும் கொண்டாட வேண்டிய பொதுவான தலைவர் என வைகோ குறிப்பிட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 10:46 PM IST
ராமநாதபுரம்: எல்லா முதல்வர்களும் பசும்பொன்னுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்தது இல்லை என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் நடைபெற்ற பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கலந்துகொண்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த வைகோ, "கடந்த காலங்களில் சிறையில் இருந்த நான்கு ஆண்டுகளைத் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து ஆண்டுகளிலும் தவறாமல் பசும்பொன்னுக்கு வந்து முத்துராமலிங்கத் தேவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறேன்.
கடந்த காலங்களில் முதலமைச்சர்களாகப் பதவி வகித்த அனைவரும் பசும்பொன்னுக்கு வந்து தேவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தியது கிடையாது. பசும்பொன்னில் அதிகளவில் மக்கள் கூடுவதால் நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பைக் கருதியே முதலமைச்சர் விஜய் வருகை தரவில்லை என நான் கருதுகிறேன்.
ஆரம்ப காலங்களில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் மட்டுமே தேவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வந்த நிலையில், அந்தச் சமூகத்தைச் சாராத முதல் நபராகத் தான் பசும்பொன்னுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தினேன்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான தலைவர் மட்டுமல்ல; அனைத்து சமூக மக்களும் போற்றிக் கொண்டாட வேண்டிய பொதுவான தேசியத் தலைவர்" என்று தெரிவித்தார்.