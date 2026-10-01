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வட கிழக்கு பருவமழை தொடங்குவது எப்போது? எல் நினோ தாக்கம் எப்போது வரை நீடிக்கும்?

எல் நினோ காரணி வலுவாக உள்ளதாகவும், இது நவம்பர் இறுதி வரை வலுவாக நீடிக்கும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தலைவர் மொகபத்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பருவகால முன்னறிவிப்பு குறித்த ஒருங்கிணைந்த துறைக் கூட்டம்
தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பருவகால முன்னறிவிப்பு குறித்த ஒருங்கிணைந்த துறைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 2:03 PM IST

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சென்னை: வடகிழக்கு பருவ மழை அக்டோபர் 15 முதல் 21 ஆம் தேதிக்குள் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும், தென்மேற்கு பருவ மழை இரண்டு, மூன்று நாட்களில் முடிவடையும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை பள்ளிகரணையில் உள்ள தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னறிவிப்பு குறித்த ஒருங்கிணைந்த துறைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்சியில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவர் மொகபத்ரா, தமிழ்நாடு வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர்.

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்துடன் இணைந்து வடகிழக்கு தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தை முதல் முறை நடத்துகிறது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் அமுதா, சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் வி.ஆர். துரை உள்ளிட்டோரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

பருவகால முன்னறிவிப்பு குறித்த ஒருங்கிணைந்த துறைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்கள்
பருவகால முன்னறிவிப்பு குறித்த ஒருங்கிணைந்த துறைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிகழ்ச்சியில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவர் மொகபத்ரா பேசுகையில், “2026 ஆம் ஆண்டின் வடகிழக்கு பருவ மழை அக்டோபர் 15 முதல் 21 ஆம் தேதிக்குள் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. அதே போன்று, தென்மேற்கு பருவ மழை இரண்டு, மூன்று நாட்களில் முடிவடையும். வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தென் தீபகற்ப இந்தியாவில் சராசரியான மழைப்பொழிவு (இயல்பான மழை) இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீண்டகால சராசரியில் 88 சதவீதம் முதல் 112 சதவீதம் வரை மழை பதிவானால் அது இயல்பான மழையாக கருதப்படும். தென் தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கேரளா பகுதிகளில் இயல்பான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பான அளவிலோ மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்தவரை, தென் தமிழ்நாடு, வட தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகள் மற்றும் கேரளாவின் மலைப் பகுதிகளில் இயல்பான அல்லது இயல்பை விட கூடுதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் மற்ற இடங்களில் இயல்பை விடக் குறைவான மழை பதிவாகலாம்.

எல் நினோ பாதிப்பு நவம்பர் இறுதியில் வரை வலுவாக நீடிக்கும்

பருவமழை காலத்தில் தென் தீபகற்ப பகுதியின் பெரும்பாலான இடங்களில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைகள் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக நடப்பாண்டு எல் நினோ காரணி வலுவாக உள்ளது. இது நவம்பர் இறுதி வரை வலுவாக நீடித்து, பின்னர் படிப்படியாக குறையத் தொடங்கும். இருப்பினும், மார்ச் 2027 வரை இதன் தாக்கம் தொடரலாம்.

எல் நினோ தற்போது நடுநிலை நிலையில் உள்ளது. டிசம்பர் வரை இது நடுநிலையாகவே தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், அடுத்த சில மாதங்களில் இது நேர்மறை நிலையை எட்டக்கூடும் என கணிக்கப்படுகிறது. எல் நினோ வலுவாக இருக்கும் காலங்களில், வெப்பமண்டலப் புயல்களின் தீவிரமும் எண்ணிக்கையும் குறைவாக இருக்கும்.

புயல்கள் பயணிக்கும் காலம், பாதை சுருங்குவதுடன், புயல் உருவாவது தெற்கு நோக்கி இருக்கும். இதன் காரணமாக, நாட்டின் தென்பகுதிகளான தெற்கு ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரளா ஆகிய பகுதிகளில் புயல்களின் பாதிப்பு குறைவாகவே இருக்கும்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், ”2021 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் துல்லியமான முன்னறிவிப்புகளை வழங்கி வருகிறது. 2016–2020 காலகட்டத்தில் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முன்னறிவிப்பு பிழை விகிதம் 7.9 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், 2021–2025 காலகட்டத்தில் அது 2.2 சதவீதமாகக் குறைந்து முன்னறிவிப்பின் துல்லியம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது” என்றும் குறிப்பிட்டார்.

இதனை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன், “இயற்கைப் பேரிடர்களை நம்மால் தடுக்க முடியாது என்றாலும், அதற்கு நாம் அளிக்கும் எதிர்வினைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் மனித உயிரிழப்புகள் மற்றும் பொருட் சேதங்களை பெருமளவு குறைக்க முடியும்.

கடந்த காலங்களை ஒப்பிடும் போது, ஒருங்கிணைந்த திட்டமிடல், தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் கூட்டு பங்களிப்பு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பேரிடர் பாதிப்புகள் படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு வானிலை முன்னறிவிப்புகளே முதன்மையான அடிப்படையாக அமைகின்றன.

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கடந்த 150 ஆண்டுகளில் தனது கணிப்புத் திறனை பெருமளவு உயர்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தற்போது கிராம அளவிலும், தீர்க்கரேகை மற்றும் அட்சரேகை அளவிலும் துல்லியமான வானிலை தகவல்களை வழங்க முடிகிறது.

தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு முகமை சார்பாக மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 1,400 தானியங்கி மழைமானிகளும், 100-க்கும் மேற்பட்ட தானியங்கி வானிலை நிலையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நடப்பு ஆண்டில் மேலும் 1,000 தானியங்கி மழைமானிகள் நிறுவப்பட்டு, எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்திலும் மழைமானி அமைக்கும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மழைமானிகள் மூலம் ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் நிபுணர் குழுவால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன. மேலும், கடந்த கால அனுபவங்கள் மற்றும் நீர் தேங்கும் அளவைக் கொண்டு மாநிலம் முழுவதும் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மாவட்ட அல்லது தாலுகா அளவில் மட்டுமின்றி, குறிப்பிட்ட பகுதி வாரியாக களப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, வெள்ள நீரை வெளியேற்றுவது மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்கான பிரத்யேகத் திட்டங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.

சென்னை பெருநகரப் பகுதிகளில் நீர்வளத் துறை மற்றும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை முகமை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த வெள்ள முன்னறிவிப்பு அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் மழைப்பொழிவு, அணைகளின் நீர்வரத்து மற்றும் தற்போதைய நிலவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அடுத்த 3 நாட்களுக்கு எந்தெந்த வீதிகளில் எவ்வளவு தூரத்திற்கு நீர் தேங்கும் என்பதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும்.

இத்தொழில்நுட்பம் மூலம் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு உயிர்பலி மற்றும் சொத்து சேதங்களைத் தவிர்க்க முடியும். வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிர்கொள்ள முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி, தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தொடர்ந்து ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

NORTHEAST MONSOON DATE
EL NIñO IMPACT
தமிழ்நாடு அக்டோபர் வானிலை
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

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