வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயாராகும் தமிழக அரசு - ரூ.42 கோடி ஒதுக்கீடு; சென்னைக்கு பொறுப்பு அமைச்சர்கள் நியமனம்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 15 மண்டலங்களுக்கு 7 அமைச்சர்கள் நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 4:08 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக ரூ.42 கோடியை ஓதுக்கீடு செய்து அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், சென்னைக்கு பொறுப்பு அமைச்சர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. அந்த வகையில், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்க்கொள்ளும் வகையில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மற்றும் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு ரூ.42 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத்துறை அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ரூ.42 கோடி செலவில் ஆறுகள், கால்வாய்கள் மற்றும் வடிகால்களில் நீரின் தடையற்ற ஓட்டத்திற்கு இடையூறாக உள்ள புதர்கள், மரங்கள், குப்பைகளை அகற்றுதல் போன்ற 202 பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
கிருஷ்ணா நீர் வழங்கல் திட்டப் பிரிவு-1, சென்னை பகுதியில் 4 பணிகளுக்கும், ஆரணி ஆறு வடிநிலப் பிரிவில் 48 பணிகளுக்கும், கீழ் பாலாறு வடிநிலப் பிரிவில் 62 பணிகளுக்கும், கொசஸ்தலையாறு வடிநிலப் பிரிவில் 55 பணிகளுக்கும் என மொத்தம் 169 பணிகளுக்கு ரூ.39 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடலூர், வெள்ளாறு வடிநிலப் பிரிவு, விருத்தாசலத்தில் 10 பணிகளுக்கும் கொள்ளிடம் வடிநிலப் பிரிவு, சிதம்பரத்தில் 23 பணிகளுக்கும் மொத்தம் 33 பணிகளுக்கு ரூ.3 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் பருவமழையின்போது சாலையில் தண்ணீர் தேங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் பெய்து வரும் மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி பொதுமக்கள்,வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னைக்கு மண்டலம் வாரியாக பொறுப்பு அமைச்சர்கள்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் கனமழை முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள அமைச்சர்களை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் 15 மண்டலத்திற்கு ஏழு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருவொற்றியூர், மணலி ஆகிய மண்டலங்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், மாதவரம், தண்டையார்பேட்டை ஆகிய மண்டலங்களுக்கு வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், ராயபுரம், திரு.வி.க. நகர் ஆகிய மண்டலங்களுக்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேபோன்று அம்பத்தூர், அண்ணா நகர், தேனாம்பேட்டை ஆகிய மண்டலங்களுக்கு கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் காகிதத் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, கோடம்பாக்கம், வளசரவாக்கம் ஆகிய மண்டலங்களுக்கு டாக்டர்.பிரபு, ஆலந்தூர், அடையாறு ஆகிய மண்டலங்களுக்கு விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய மண்டலங்களுக்கு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.