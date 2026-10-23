நெல்லையில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம் - 5 மண்டலங்களாக பிரித்து ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் நியமனம்
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 7:46 AM IST
திருநெல்வேலி: வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, நெல்லை மாவட்டம் 5 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக எடுக்கவேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், நிதியமைச்சரும், மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சருமான மரியவில்சன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் அனைத்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
பருவமழையை எதிர்கொள்ள எடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகள், எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் மரிய வில்சன் கேட்டறிந்தார். முன்னதாக 17.67 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 18 முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை திறந்து வைத்து 1,816 பயனாளிகளுக்கு 7.43 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் மரிய வில்சன் வழங்கினார். தொடர்ந்து, பேரிடர் கால கட்டுப்பாட்டு அறையையும் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
5 மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் நியமனம்
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், “நெல்லை மாவட்டத்தில் பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்துப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் முழுவீச்சில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. 2023-ஆம் ஆண்டு பெய்த அதிகபட்ச மழையை அளவுகோலாகக் கொண்டு, போர்க்கால அடிப்படையில் முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
எந்தவொரு சூழலிலும் பொதுமக்களுக்கு அசம்பாவிதமோ, உயிரிழப்போ ஏற்படக்கூடாது என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் முதல் இலக்காகும். நெல்லை மாவட்டம் 5 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் தலா ஒரு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்டம் முழுவதும் மழையால் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய 71 பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
அதில் நெல்லையில் 2, பாளையங்கோட்டையில் 5 என 7 இடங்கள் மிகவும் ஆபத்தான பகுதிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, அங்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள், மணல் மூட்டைகள், படகுகள் மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள் தயாராக உள்ளன.
மழைக்கால உதவிகளுக்கு 1077 கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்
மின்தடை ஏற்பட்டாலும் தொலைத்தொடர்பு டவர்கள் தொடர்ந்து இயங்கும் வகையில் டீசல் ஜெனரேட்டர்களைப் பராமரிக்க தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மழைக்கால உதவிகளுக்கு 1077 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணையும், ‘வணக்கம் நெல்லை’ செயலியையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
நெல்லை சந்திப்பு பேருந்து நிலையம், நெல்லை கால்வாய் மற்றும் நயினார்குளம் உபரிநீர் செல்லும் கால்வாய்களில் உள்ள அடைப்புகளை உடனடியாக ஆய்வு செய்து சீரமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் 70 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன.
மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டதால், தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை உடனடியாக மூடி தற்காலிகமாகப் பாதையை சமன்படுத்தவும், சேதமடைந்த சாலைகளை உடனடியாக சரிசெய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தாமிரபரணி ஆற்றை சீரமைக்க 1,031 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, நீர்வளத்துறையில் இருந்து தமிழ்நாடு நிதித்துறை செயலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அன்பில் மகேஷ் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவை
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தற்போது வரை நான்கு துறைகளில் தணிக்கை நடத்தப்பட்டு தவறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. அவரைப் பற்றி தற்போது பல வீடியோக்கள் வெளியாகி வருகிறது. இதற்கு முன்னதாக நாங்கள் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தற்போது 100 சதவீதம் உண்மையாகி வருகிறது.
மிக முக்கியமான துறையாக கருதப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் சுமார் 100 கோடி முதல் 150 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. கல்வித்துறையிலேயே ஊழல் செய்யக்கூடியவர்கள் திமுகவினர் என்பது தற்போது அன்பில் மகேஷ் விவகாரத்தின் மூலம் தெளிவாகத் தெரியவந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் நிதி நிலைமை மிகச் சிறப்பாக உள்ளது. முந்தைய ஆட்சியைப் போல் இல்லாமல், திட்டங்களில் ஊழலின்றி வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நிதி கையாளப்படுகிறது. நடப்பு நிதியாண்டில் கடன் வாங்கும் திறன் 21 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூபாய் 40 ஆயிரத்து 500 கோடி திரட்டப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 21 சதவீத குறைவாகும்.
அதேபோல், மூலதனச் செலவினத்தைப் பொறுத்தவரை, தேர்தல் நடத்தை விதிகளால் இரண்டு மாதங்கள் பணிகள் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும், நடப்பு ஆண்டில் இதுவரை ரூபாய் 12 ஆயிரத்து 346 கோடி செலவிடப்பட்டு ஆக்கப்பூர்வான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. எதிர்க்கட்சியினர் வைக்கும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் புறந்தள்ளுவார்கள்” என்றுத் தெரிவித்தார்.