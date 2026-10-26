பயங்காட்டும் வடகிழக்கு பருவமழை - செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் முதல்வர் விஜய் நேரில் ஆய்வு
தற்போதைய நிலவரப்படி செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 150 கனஅடியாக உள்ள நிலையில், குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 208 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
Published : October 26, 2026 at 6:35 PM IST
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்தார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழைத் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. பருவமழை காரணமாக அணைகள், ஏரிகள், ஆறுகள், குளங்கள் போன்ற நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.
மழையை முன்னிட்டு மழை, வெள்ளப் பாதிப்புகளைத் தடுக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மண்டல வாரியாக பொறுப்பு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டு ஆய்வுச் செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், சென்னையில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால், அடையாறு, கொசஸ்தலை ஆறுகளை தூர்வாரும் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (அக்.26) பிற்பகலில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள, சென்னை மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்தார்.
ஏரியின் தற்போதைய நீர் இருப்பு, நீர்வரத்து, நீர் வெளியேற்றம் போன்றவை குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரிடம் முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஆய்வின்போது அமைச்சர்கள் ஆனந்த், செங்கோட்டையன் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும் சாலையில் இருபுறமும் குவிந்திருந்த மக்களை நடந்துச் சென்றவாறு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்து கையசைத்தார். அப்போது அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யை புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர் இருப்பு நிலவரம்
மொத்தம் 24 அடி உயரம் கொண்ட செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் நீர்மட்டம், தற்போதைய நிலவரப்படி 14.76 அடியாக உள்ளது. ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான 3,645 மில்லியன் கனஅடியில் தற்போது 1,488 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பு உள்ளது. செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 150 கனஅடியாக உள்ள நிலையில், குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 208 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.