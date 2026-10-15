வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் 98% நிறைவு - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்
திமுகவை போல் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டின் நலனை மனதில் வைத்து எல்லோரையும் அணுகும் சிறந்த முதலமைச்சராக உள்ளார் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 3:54 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகள் 98% நிறைவடைந்துள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம், சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இன்று (அக்.15) வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மற்றும் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மின்சாரத்துறை, கடலோர காவல்படை, வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "பருவமழைக் காலத்தில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய், பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு செய்து வருகிறார். வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை சார்பில் அனைத்துத் துறைகளையும் அழைத்து, பணிகளை விரைவுபடுத்துவது தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
வடகிழக்கு பருவமழையின்போது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் நேரத்தில் வெள்ளத்தைச் சீராகக் கட்டுப்படுத்துவது, பொதுமக்களுக்குத் தேவையான உணவுப் பொருட்களைத் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பது ஆகியவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன. மேலும், தண்ணீர் தேங்கும் இடங்களில் மீனவர்களின் படகுகள் மூலம் தேவையான உதவிகளை வழங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டன.
வடகிழக்கு பருவமழையின்போது மக்களுக்கு எந்தவித இடர்பாடும் ஏற்படாமல், பொருள் சேதங்களைத் தவிர்க்கவும், நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. நவம்பர் முதல் வாரத்தில் இருந்து எல் நினோ காரணமாக அதிக மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பயிர்ச் சேதங்களைப் பொறுத்தவரை, அக்டோபர் மாதம் முடிந்த பிறகு டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறையும், வேளாண்துறையும் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளும். அப்போது ஏற்பட்ட பயிர் சேதத்தின் அளவு, நிலத்தின் தன்மை குறித்தும் கணக்கீடு செய்து வழங்க வேண்டிய நிவாரணத் தொகை முடிவு செய்யப்பட்டு வழங்கப்படும். வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகள் 98% நிறைவடைந்துள்ளது.
எதிர்க்கட்சியினர் ஆளுங்கட்சியை விமர்சனம் செய்வது வழக்கம். ஆளுங்கட்சி முக்கிய தேவைகளை மனதில் வைத்து பணிகளை ஆற்ற வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய் கொள்கை ரீதியாக ராகுல் காந்தியோடு கலந்துகொண்டார். பொது நிகழ்ச்சியில் பிரதமருடன் பங்கேற்றார். கிருஷ்ணா நதி நீர் கேட்டு ஆந்திரா சென்றார். திமுகபோல இல்லாமல், தமிழ்நாட்டின் நலனை மனதில் வைத்து எல்லோரையும் அணுகும் சிறந்த முதலமைச்சராக உள்ளார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.