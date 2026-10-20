வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை: சென்னைக்காக தயார் நிலையில் இருக்கும் 580 இயந்திரங்கள்
சென்னைவாசிகள் 044-4567 4567 மற்றும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி 1916 எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு தங்களது புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம்.
Published : October 20, 2026 at 9:28 AM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் அனைத்து சாலைகள் மற்றும் தெருக்களில் கழிவுநீர் செல்லும் குழாய்களில் உள்ள கசடுகளை அகற்றி தூர்வாரும் பணிகளுக்காக, சென்னை குடிநீர் வாரியம் 580 இயந்திரங்களை தயார் நிலையில் வைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை குடிநீர் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் தடையின்றி விநியோகம் மற்றும் கழிவு நீரகற்று பணிகளை உறுதி செய்யும் வகையில், சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் சார்பில் பல்வேறு முன்னேற்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
எட்டு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், 143 குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்கள், 22 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் 438 கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள் 24 மணி நேரமும் செயல்படுவதற்கு ஏதுவாக அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, 19ஆம் தேதியன்று மண்டலம் 1 முதல் 15 வரையிலான பகுதிகளில் முதற்கட்டமாக, அடிக்கடி அடைப்பு ஏற்படும் 227 தெருக்களில் 218 கழிவுநீர் இயந்திரங்களைக் கொண்டு சுமார் 9.6 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு கழிவுநீர் செல்லும் குழாய்கள் மற்றும் 433 இயந்திர நுழைவு வாயில்களில் உள்ள கசடுகளை அகற்றி தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
என்னென்ன ஏற்பாடுகள்?
கழிவுநீரகற்றுப் பணிகளை தொய்வின்றி மேற்கொள்ளவும், மழைக்காலங்களில் பாதிப்புகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் அதனை உடனடியாக சரிசெய்யவும் ஏதுவாக தலைமை பொறியாளர்கள், மேற்பார்வை பொறியாளர்கள், ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் செயற்பொறியாளர்கள் சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் இணைந்து பணிகளை மேற்கொள்வார்கள்.
சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின்கீழ் கழிவுநீரகற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள 289 தூர்வாரும் இயந்திரங்கள், 73 அதிவேக கழிவுநீர் உறிஞ்சும் வாகனங்கள், 168 ஜெட்ராடிங் இயந்திரங்கள், 43 ஜெட்டிங் மற்றும் உறிஞ்சும் இயந்திரங்கள் (Jetting cum Sucker vehicles), 2 கழிவுநீர் ஊர்திகள் மற்றும் 5 ரோபோடிக் இயந்திரங்கள் என மொத்தம் 580 இயந்திரங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
கூடுதலாக, ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய 173 ஜெட்டிங் மற்றும் கிராப்பிங் இயந்திரங்கள் (Jetting cum Graphing vehicles) மூலமாகவும் கழிவுநீரகற்று பணிகள் தொய்வின்றி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், பிற மாவட்டங்களிலிருந்தும் வாடகை அடிப்படையில் 130 கழிவுநீர் உறிஞ்சும் ஊர்திகள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் முதற்கட்டமாக 29 ஊர்திகள் கழிவுநீரகற்றும் பணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் அனைத்து கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள் (SPSs) மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை (STPs) நவீன (IoT Based) தொழில்நுட்பம் மூலம் 24 மணி நேரமும் இணையவழியில் கண்காணிக்கும் வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அனைத்து குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்கள், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள் தடையின்றி செயல்படுவதற்கு ஏதுவாக ஜெனரேட்டர்கள் (எரிபொருளுடன்) தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
குடிநீர் மாதிரிகள் ஆய்வு
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 1 முதல் 15 வரையிலான மண்டலங்களில் உள்ள பகுதிகளில் தினசரி 900 குடிநீர் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஆய்வகம் மூலம் அதன் தரம் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் நாளொன்றுக்கு 1,800 குடிநீர் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு உரிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரின் தரத்தினை ஆய்வு செய்வதற்காக தினந்தோறும் குடிநீர் மாதிரிகள் சாதாரண நாட்களை விட அதிக அளவில் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: சென்னையில் அடித்து நொறுக்கிய கனமழை; முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் பேட்டி
குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத பகுதிகள் மற்றும் அழுத்தம் குறைவான பகுதிகளுக்கு குடிநீர் தொட்டிகள் மற்றும் தெரு நடைகளுக்கு லாரிகள் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீர் விநியோகம் எந்தவித தடையுமின்றி வழக்கம்போல் சீரான முறையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 215 நிவாரண மையங்கள் மற்றும் 102 உணவு தயாரிக்கும் மையங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது.
கட்டுப்பாட்டு அறை
வடகிழக்கு பருவமழைக் காலங்களில் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றல் தொடர்பான புகார்களுக்கு விரைந்து தீர்வு காணும் வகையில், சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை செயல்பட்டு வருகிறது.
பொதுமக்கள் 044-4567 4567 (20 இணைப்புகள்) மற்றும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி 1916 எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு தங்களது புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம். 81449 30308 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் புகைப்படங்களுடம் புகார்களை பதிவு செய்யலாம். அதுமட்டுமின்றி, சென்னை குடிநீர் செயலி, cmwssb@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் cmwssb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் புகார்களை பதிவு செய்யலாம்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.