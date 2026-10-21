வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி; சென்னையில் தயார் நிலையில் 220 சிறப்பு முகாம்கள்
சென்னையில் மழை பாதிப்புகள் குறித்து இதுவரை 1,212 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 2:22 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னையில் 220 சிறப்பு முகாம்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து, பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையிலும் நேற்று இரவு முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
சென்னையில் 7.3 செ.மீ. சராசரி மழை பதிவு
அப்போது பேசிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், “நேற்று இரவு சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மிக கனமழையானது பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சென்னையில் 7.3 சென்டிமீட்டர் மழை சராசரியாக பதிவாகியுள்ளது. வளசரவாக்கம், ஆலந்தூர், வேளச்சேரி, அடையாறு, கோடம்பாக்கம், ஏஜிஎஸ் காலனி உள்ளிட்ட இடங்களில் 10 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது.
மழைநீர் தேங்கி இருக்கும் பகுதிகளில் 137 (100 ஹெச்பி) திறன் கொண்ட மோட்டார்கள் வைத்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. அதிகபட்சமாக வேளச்சேரி ஏஜிஎஸ் காலனியில் அதிக மழைநீர் தேங்கியது. தற்போது அதனை வெளியேற்றும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், சென்னை முழுவதும் உள்ள 22 சுரங்கப் பாதைகளில், மூன்று சுரங்க பாதைகளில் மட்டும் தண்ணீர் தேங்கிய நிலையில், தற்போது அது சரிசெய்யப்பட்டு போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது.
தயார் நிலையில் 220 சிறப்பு முகாம்கள்
சென்னையில் மழை பாதிப்புகள் குறித்து இதுவரை 1,212 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த புகார்களில் மழைநீர் தேக்கம், சாலைகளில் மரம் முறிவு, மின் விளக்குகள் பழுது உள்ளிட்ட புகார் அதிகமாக பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு எல்நினோ ஆண்டு என்பதால் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு சாதமாக காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை, அதிக கனமழை உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம்.
NDRF, TN SDRF இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில் அதிக திறன் கொண்ட மோட்டார்களை பயன்படுத்தி மழை நீரை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஒருவேளை வெள்ளம் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டால், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னையில் 220 சிறப்பு முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது.
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சென்னையை பொறுத்தவரை, வெள்ள தடுப்பு பணிகளில் மழைநீர் வடிகால் என்பது முக்கியமானது. அதுமட்டுமின்றி பல்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது. பெரிய நீர்த்தேக்கங்கள், ஆறுகள் மற்றும் முகத்துவாரங்களின் மேலாண்மை முக்கியமானது.
அனைத்து பருவமழை காலங்களிலும் மழைநீரும், கழிவுநீரும் கலந்து வருவதுதான் நாங்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவால். மேலும், வியாசர்பாடி உள்ளிட்ட வடசென்னை பகுதிகளில் பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்ட பழைய வடிகால்களை மேம்படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது.
இயற்கை பேரிடர்களை கணிக்க முடியாததால் அதனை எதிர்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கையாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளோம். சென்னை மாநகராட்சி, பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, நீர்வளங்கள்த்துறை, குடிநிர் வழங்கல் துறை உள்ளிட்டவைகள் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் பேரிடரை எதிர்கொள்ள முடியும்” என்றார்.