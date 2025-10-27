வடகிழக்கு பருவ மழை... இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் இவை தான்... அரசு அதிரடி தகவல்!
வடகிழக்கு பருவ மழை மற்றும் ’மோந்தா’ புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக எண்ணூரில் 4.5 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
Published : October 27, 2025 at 4:33 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அக்.22ஆம் தேதி முதல் இன்று வரை மொத்தம் 4,09,650 பேருக்கு நிவாரண மையங்கள் மூலம் உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதால் தமிழக அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், “கடந்த 10 நாட்களாக 221.80 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. மேலும், நேற்று முதல் தற்போது வரை சராசரியாக 2.51 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இதில், அதிகபட்சமாக எண்ணூரில் 4.50 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. மழைநீர் சூழ்ந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கும் வகையில் வெள்ள நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பொதுமக்களுக்கு நோய்த்தொற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் 408 மருத்துவ முகாம்கள், 166 நடமாடும் மருத்துவ முகாம்கள் என மொத்தம் 574 மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில் தற்போது வரை 24,146 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் செயல்பட்டு வரும் 215 இடங்களில் நிவாரண மையங்களில் உணவு, சுகாதார வசதி, குடிநீர் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நிவாரண மையங்களுக்கு உணவு வழங்க ஏதுவாக, 106 சமையல் மைய கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு கடந்த 22ஆம் தேதி முதல் இன்று வரை மொத்தம் 4 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 650 பேருக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் உள்ள 22 சுரங்கப்பாதைகளில் மழைநீர் தேங்காமல் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பொதுமக்களுக்கு மழை வெள்ளம் காரணமாக ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால், 150 இணைப்புகளுடன் கூடிய 1913 எனும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணுக்கு புகார்கள் தெரிவிக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புகார்கள் மூலமும், சமூக ஊடகங்களில் வரும் புகார் மீதும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை அகற்றிட உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சியின் அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள், பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 22 ஆயிரம் பேரும், சென்னை குடிநீர் வாரியத்தில் 2,149 களப்பணியாளர்களும் தயார் நிலையில் உள்ளனர். சென்னை மாநகரில் பொதுமக்களுக்கு 454 குடிநீர் வாகனங்கள் மூலம் கடந்த 15ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை 2,828 முறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.