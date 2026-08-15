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ராணிப்பேட்டை அருகே ரயிலில் சிக்கி வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு

தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக காட்பாடி ரயில்வே காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

ரயிலில் சிக்கி வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ரயிலில் சிக்கி வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:06 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: சோளிங்கபுரம் ரயில் நிலையத்தில், ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்ற வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒப்பந்த தொழிலாளி எதிர்பாராத விதமாக ரயிலில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.

ஜார்கண்ட் மாநிலம் அமரபகாரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜீனாபாடியா (வயது 45). இவர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 15) அதிகாலை தனது உறவினர்கள் இருவருடன் சென்னை செல்வதற்காக சோளிங்கபுரம் ரயில் நிலையத்திற்கு அவர் வந்துள்ளார்.

காலை சுமார் 5 மணிக்கு காட்பாடியில் இருந்து அரக்கோணம் நோக்கி செல்லும் ரயிலில் சோளிங்கபுரம் ரயில் நிலையத்தில் வைத்து ஜீனாபாடியா மற்றும் அவரது உறவினர்கள் ஏறியுள்ளனர். ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ரயில் புறப்பட்டுச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, ஜீனாபாடியா திடீரென ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக நிலைதடுமாறிய ஜீனாபாடியா நடைமேடையில் விழுந்ததால், நடைமேடைக்கும் ரயிலுக்கும் இடையில் சிக்கியுள்ளார். இதனால் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த காட்பாடி ரயில்வே சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் மற்றும் தலைமை காவலர் முத்துவேல் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதையடுத்து, உயிரிழந்தவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வாலாஜாபேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

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தொடர்ந்து, ஜீனாபாடியா உடன் பயணித்த அவரது உறவினர்களிடமும் ரயில்வே காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதை தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து காட்பாடி ரயில்வே காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, ரயிலில் இருந்து ஜீனாபாடியா ஏன் இறங்க முயன்றார்? சம்பவம் எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சோளிங்கபுரம் ரயில் நிலையத்தில் வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

SHOLINGHUR RAILWAY STATION
NORTH INDIAN WORKER
வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு
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