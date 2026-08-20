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அரசு பள்ளியில் வட மாநில ஆசிரியர்கள் நியமனம்? சேலத்தில் வெடித்த சர்ச்சை

தமிழ் மொழி தெரியாத ஆசிரியர்கள் தமிழக மாணவர்களுக்கு எப்படி பாடம் கற்பிக்க முடியும்? மாணவர்களின் கல்வித்திறன் பாதிக்கப்படாதா? என கல்வியாளர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 3:54 PM IST

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சேலம்: அரசு மாதிரிப் பள்ளியில் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்த 5 ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த சிக்கனம்பட்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட குப்பூரில் அரசு மாதிரி பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை விடுதி வசதியுடன் செயல்படும் இந்த மாதிரி பள்ளியில் 600-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் தங்கி படித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, இங்கு படிக்கும் பிளஸ் 2 மாணவ மாணவியருக்கு நீட், ஜே.இ.இ போன்ற தேசிய அளவிலான நுழைவு தேர்வுகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனால் இந்த பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளை சேர்க்க பெற்றோர் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். சமீபத்தில் நடந்த நீட் மறுதேர்வில் கூட இந்த மாதிரி பள்ளியில் படித்த 5 மாணவ, மாணவிகள் 7.5% உள் இட ஒதுக்கீட்டில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எம்.பி.பிஎஸ். படிப்பில் சேர்ந்துள்ளனர்.

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இதனால் இப்பள்ளி தமிழகம் முழுவதும் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதன் காரணமாக, அடுத்த ஆண்டு இப்பள்ளியில் தங்கள் பிள்ளைகளை சேர்க்க இப்போதே பெற்றோர்கள் மத்தியில் போட்டி நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த குப்பூர் அரசு மாதிரி பள்ளியில் பிளஸ் டூ படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு நீட் தேர்வு பயிற்சி அளிப்பதற்காக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் மட்டுமின்றி வட மாநிலங்களை சேர்ந்த ஆசிரியர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

குறிப்பாக, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 5 ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் சர்சசையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழ் மொழி தெரியாத ஆசிரியர்களை வைத்து தமிழக மாணவர்களுக்கு எப்படி பாடம் கற்பிக்க முடியும்? இதனால் மாணவர்களின் கல்வித்திறன் பாதிக்கப்படாதா? என கல்வியாளர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

மேலும்,மாணவ-மாணவிகளுக்கு இது உளவியல் ரீதியான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும் எனவும் கல்வியாளர்களும், பெற்றோர்களும் தெரிவிக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக சமூக வலைதளங்களிலும் பல்வேறு தரப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, இந்த விவகாரம் குறித்து சேலம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் எல்லப்பனிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்து அவர், "குப்பூரில் உள்ள அரசு மாதிரி பள்ளியில் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்திருப்பது தொடர்பாக அந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் பாலமுருகனிடம் விசாரித்து வருகிறோம். அவர்களுக்கு பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மூலம் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறதா? என்பது குறித்தும் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது"என்று தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, சென்னை போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஆட்சேர்ப்பு பணிக்காக வடமாநில நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் விடப்பட்டது பெரும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

சேலம் அரசு மாதிரி பள்ளி
சேலம்
வட மாநில ஆசிரியர்கள்
NORTH INDIAN TEACHERS
SALEM GOVERNMENT MODEL SCHOOL

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