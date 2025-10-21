திருப்பூரில் கோலாகல தீபாவளி: புதுக்கணக்கு தொடங்கி வடமாநில மக்கள் கொண்டாட்டம்!
திருப்பூரில் வட மாநில மக்கள் குடும்பத்துடன் கறிவிருந்து, பட்டாசு, புத்தாடை என கோலாகலமாக தீபாவளியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
Published : October 21, 2025 at 11:35 AM IST
திருப்பூர்: வடமாநிலங்களில் இன்று தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், திருப்பூரில் உள்ள வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் வர்த்தக நிறுவனங்களை அலங்கரித்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து, அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி தீபாவளியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
பின்னலாடை தொழில் நகரமான திருப்பூரில் 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இதில், திருப்பூரைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதியளவில் இருந்தாலும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வேலைக்காக வந்த மக்கள் மற்றும் வடமாநில வியாபாரிகள், புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த ஏராளமானோர் இங்கு உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகை நேற்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. திருப்பூரில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, மக்கள் புதிய ஆடைகளை அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி, பட்டாசுகள் வெடித்து தீபாவளியை கோலாகமாக கொண்டாடினர். பெரும்பாலான வீடுகளில் அசைவ விருந்து பிரதானமாக இருந்தது. காலையில் இட்லி - கறி குழம்பு, மதியம் ஆடு, கோழி பிரியாணி விருந்துகள் தடபுடலாக நடைபெற்றது. இதனால், நேற்று காலை முதலே திருப்பூரில் இறைச்சிக் கடைகள், மீன் கடைகளில் கூட்டம் அலலைமோதியது.
திருப்பூர் மாநகரின் முக்கிய பகுதிகளான காமராஜர் சாலை, பழைய பேருந்து நிலையம், தாராபுரம் சாலை, அவிநாசி சாலை, மங்கலம் சாலை உள்ளிட்ட மாநகர குடியிருப்பு பகுதிகளிலும், புறநகர் பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினர்.
இந்த நிலையில், தீபாவளி மறுநாளான இன்று (அக்.21) திருப்பூரில் வசிக்கும் வடமாநிலர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். அதிகாலை முதலே, வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் வர்த்தக நிறுவனம், கடைகளை சுத்தம் செய்து அலங்கரித்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனர். புது கணக்குகள் எழுதி வர்த்தகத்தை தொடங்கினர். தொடர்ந்து, இனிப்புகள் வழங்கி, பட்டாசு வெடித்தும் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக ராஜஸ்தான், குஜராத், மார்வாரி வியாபாரிகள் அதிகமாக வசிக்கும் காமாட்சி அம்மன் கோவில் வீதி, எம்.எஸ். நகர் பகுதிகளில் வடமாநில வர்த்தகர்கள் தீபாவளியை கொண்டாடி வருகின்றனர். அதேபோல், பீகார், ஜார்க்கண்ட், உத்திர பிரதேசம், ஒடிசா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடமாநில புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள், நிறுவனப் பகுதிகள் மற்றும் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களில் தீபாவளியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.