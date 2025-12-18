ETV Bharat / state

ரூ.1000 மதிப்புள்ள பட்டுப்புடவை ரூ.299 மட்டுமே - பிரபல நிறுவனத்தின் பெயரில் 'நூதன' மோசடி

பட்டுப் புடவை விற்பனை செய்யும் தனியார் நிறுவனம் பெயரில் வடமாநில கும்பல் இணையதளத்தில் போலி கணக்கை துவக்கி மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 4:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பட்டுப் புடவை வெறும் 299 ரூபாய் மட்டுமே என போலி விளம்பரம் மூலம் நடந்த மோசடி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி பட்டுக்கு பெயர் பெற்ற ஊராகும். இந்த பகுதியில் பட்டு நெசவுத் தொழிலை நம்பி சுமார் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். மேலும் ஆரணி அருகே உள்ள முள்ளிபட்டு, மூனுகபட்டு, சேவூர், இரும்பேடு, ஓண்ணுபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் பட்டு நெசவு தான் பிரதான தொழில்.

ஆரணி அருகே ஓண்ணுபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த மைதிலி சண்முகராஜன் டி.எஸ்.ஆர். பட்டு சாரீஸ் சென்டர் என்ற நிறுவனத்தை கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடத்தி வருகிறார். இவர்கள் ஆன்லைன் மூலமும் புடவைகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இந்த நிறுவனத்தின் பெயரில் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த மர்ம நபர்கள் போலியாக இணையதளம் தொடங்கி, அதில் ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பட்டு புடவைகள் வெறும் 299 மட்டுமே என்ற ஆசை வார்த்தைகளை கூறி விளம்பரப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தினால் புடவைகள் வீடு தேடி வரும் என்று போலியாக விளம்பரமும் செய்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த போலி விளம்பரத்தை பார்த்த பொதுமக்கள் பலர், அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை செலுத்தியுள்ளனர். ஆனால் இணையதளத்தில் குறிப்பிட்டப்படி பொதுமக்களின் வீடுகளுக்கு பட்டுப் புடவைகள் டெலிவரி செய்யப்படவில்லை. இதனையடுத்து ஓண்ணுபுரம் கிராமத்தில் உள்ள டி.எஸ்.ஆர் பட்டு நிறுவனத்தை பொதுமக்கள் தொடர்பு கொண்டு, தங்களின் நிறுவனத்திற்கு ஆன்லைன் மூலம் பணம் செலுத்தப்பட்டதாகவும் பட்டுப் புடவை வரவில்லை என்றும் புகார் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: அரசியல், பண பலத்துடன் மாஃபியா போல் செயல்படும் கனிமவளக் கொள்ளை கும்பல்; உயர் நீதிமன்றம் வேதனை

இதனை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த நிறுவனம் ஆய்வு செய்த போது, போலி விளம்பரத்தை பார்த்து பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தது தெரிய வந்தது.

உடனடியாக அந்த பட்டு சேலை விற்பனையகம் திருவண்ணாமலை மாவட்ட சைபர் க்ரைம் காவல் துறையினரிடம் தங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரில் போலி லோகோ மற்றும் விளம்பரம் மூலம் பொதுமக்களிடம் நூதன மோசடி நடந்துள்ளது என்று புகார் அளித்தது. இதனையடுத்து டி.எஸ்.ஆர் பட்டு சென்டர் தொடர்பான போலி இணையதளத்தை கண்டு பொதுமக்கள் ஏமாற வேண்டாம் என்று காவல் துறையினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

ஆன்லைன் மோசடி
தனியார் நிறுவனம் பெயரில் மோசடி
TIRUVANNAMALAI SCAM
ONLINE SCAM
FAKE WEBSITE SCAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.