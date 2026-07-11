வியட்நாம் படகு விபத்தில் 8 தமிழர்கள் பலியான சோகம்; உதவி எண்களை அறிவித்த தமிழக அரசு
வியட்நாம் படகு விபத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்டு அவர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்ப தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறு இந்திய தூதரகத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : July 11, 2026 at 6:30 PM IST
சென்னை: வியட்நாமில் சுற்றுலாப் படகு விபத்துக்குள்ளான சம்பவத்தில், அங்கு சிக்கியுள்ள தமிழர்களுக்கு உதவ வகையில் தமிழக அரசு உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது.
தெற்கு வியட்நாமில் சுற்றுலாப் படகு ஒன்று மாலை கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் படகில் பயணித்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 8 பேர் உட்பட 15 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனிடையே அந்த படகில் 32 சுற்றுலாப் பயணிகளும், 4 பணியாளர்களும் இருந்ததாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். மே ருட் கங்வோய் தீவில் இருந்து சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் இந்த கோர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களை மீட்பதற்காக, தமிழக அரசு தரப்பில் உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Rescue operations underway near Phu Quoc Island in Vietnam where a boat carrying Indian tourists capsized, a few hours ago.— ANI (@ANI) July 11, 2026
(Source: Voice of Vietnam) pic.twitter.com/mcY7HHsvBk
இதுதொடர்பாக அயலகத் தமிழர் நலத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘இந்தியாவிலிருந்து வியட்நாம் நாட்டின் ஆன் தோய் கடல் பகுதியிலுள்ள ஹான் மே ருட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) தீவிற்கு சுற்றுலா சென்ற இந்திய பயணிகள் படகு, இன்று ( ஜூலை 11) காலை 10.30 மணியளவில் விபத்துக்குள்ளானது.
அதில், 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் படகு ஊழியர்களும் கடலில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாயினர். அருகில் இருந்த சுற்றுலாப் படகுகள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டன. இதில் 18 சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும். இதில் சிலர் உயிரிழந்திருக்கலாம் எனவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், விபத்தில் சிக்கிய தமிழர்களின் விவரங்களைப் பெற்று அவர்களுக்கு தேவைப்படும் அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறு அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை ஆணையரக அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
முதற்கட்டமாக வியட்நாமிலுள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொண்டு, ஹான் மே ருட் ங்வோய் தீவில் ஏற்பட்டுள்ள படகு விபத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்டு அவர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்ப தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறு இந்திய தூதரகத்தை கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் மற்றும் தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்காக, வியட்நாமின் ஹோ சி மின் நகரில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை (Control Room) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஹனோயில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹோ சி மின் நகர் தொடர்பு எண்கள்:-
+84 36 281 7930
+84 91 552 37 14
+84 33 452 0414
ஹனோ தொடர்பு எண்:-
+84 91 308 9165
அங்குள்ள தமிழ்ச்சங்கங்களை தொடர்புகொண்டு விபத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களின் விவரங்கள்பற்றி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. வியட்நாம் நாட்டின் படகு விபத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களுக்கு உதவி தேவைப்படும் நிலையில், அவர்களோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களோ, தமிழ்நாடு அரசின் அயலகத் தமிழர் நலத்துறையின் 24/7 தொடர்புகொள்ள கட்டணமில்லா உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிற்குள் - 1800 309 3793; வெளிநாடு - +91 80 6900 9900 (Missed Call); +91 80 6900 9901 ஆகிய தொலைப்பேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மேலும், வியட்நாமில் ஏற்பட்ட படகு விபத்து தொடர்பாக தேவைப்படும் அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய தமிழக அரசு தயார் நிலையில் உள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.