தொகுதிக்கு சம்பந்தம் இ்லலாதவர்களை உடனே வெளியேற்ற வேண்டும்; திருவிக நகர் திமுக வேட்பாளர் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார்
Published : April 22, 2026 at 5:52 PM IST
சென்னை: தொகுதியைச் சாராதவர்களை உடனே வெளியேற்ற வேண்டும் என திருவிக நகர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு நடைபெற்று வந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்று (ஏப்ரல் 22) மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, வாக்குப்பதிவு முடியும் வரை கடைப்பிடிக்கும் வகையில், 48 மணி நேர அமைதிக்கால விதி உட்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் அமலுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. இதன்படி, பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் உள்ளிட்டவற்றிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தொலைக்காட்சி, எஃப்எம், வாட்ஸ்-ஆப், பேஸ்புக், எக்ஸ் போன்ற சமூக ஊடகங்களிலும்கூட தேர்தல் தொடர்பான பிரச்சாரங்கள் செய்யக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, இசை மற்றும் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் வாக்காளர்களை ஈர்க்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் வாக்காளர்களுக்கு பணம் அல்லது பரிசு வழங்குவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, வெளி தொகுதிகளைச் சேர்ந்த அரசியல் நிர்வாகிகள், பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் ஏப்ரல் 21-ம் தேதி மாலை 6 மணிக்குள் வெளியேற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வசம், திருவிக நகர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ். ரவிசந்திரன், தொகுதியை சாராதவர்களை உடனே வெளியேற்ற வேண்டும் என புகாரளித்துள்ளார்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அவர் கூறும்போது, "திருவிக நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தொகுதிக்கு தொடர்பு இல்லாத வெளிமாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களும், வெளி சட்டமன்ற தொகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் பெருமளவில் உள்ளனர். நேற்று மாலையே வெளியேற வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்த நிலையில், இன்னும் அவர்கள் வெளியேறாமல் உள்ளனர். சட்டம் -ஒழுங்கை அவர்கள் சீர்கெடுத்து வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடமும், தமிழக தேர்தல் ஆணையத்திடமும் புகார் அளித்துள்ளோம். இன்று வரை தொடர்ந்து பணப்பட்டுவாடா வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பான வீடியோ ஆதாரங்களைக் கொடுத்தும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை . தமிழக தேர்தல் ஆணையத்திடம் நாளை நடைபெற உள்ள தேர்தல் அமைதியாக நடைப்பெற தொகுதிக்கு தொடர்பு இல்லாத குண்டர்களையும், பதிவேடு குண்டர்களையும் வெளியேற்ற வேண்டும் என புகார் அளித்துள்ளோம்.
தேர்தல் ஆணையரும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். திருவிக நகர் தொகுதியில் இதுவரையில் 70 வாக்காளர்கள் வரை பணம் பட்டுவாடா செய்திருப்பார்கள் என தெரிய வருகிறது. வீடியோ ஆதாரம் கொடுத்தும் இதுவரை காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. திருவிக நகரில் இந்த குண்டர்கள் இருக்கும் வரையில் அனைத்து வாக்குசாவடிகளும் பதற்றமானவைதான். குண்டர்களை வெளியேற்றினால் தான் அமைதியான வாக்குபதிவு நடைப்பெறும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, திருவிக நகரில் திமுக-வும் மிரட்டல் போக்கை கடைப்பிடிப்பதாக அதிமுக தரப்பில் கூறப்படுகிறதே? என்று அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "நாங்கள் ஆதாரத்துடன் புகார் அளித்துள்ளோம். அதேபோல், திமுக மிரட்டுகிறது என்றால் அதற்கு ஆதாரத்துடன் புகார் அளித்திருக்கலாமே?. நாங்கள் அமைதியான முறையில் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என நினைக்கிறோம். திருவிக நகரில் பொற்கொடி அவர்களுடன் வெளிமாவட்டத்தில் வந்தவர்கள்தான் முழுமையாக பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அவர்கள் தான் இன்று வரை வெளியேறாமல் உள்ளனர்" என்கிற தன்னுடைய குற்றஞ்சாட்டை அவர் முன்வைத்தார்.