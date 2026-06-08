மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு: பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உட்பட 15 பேர் போட்டி
காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மாநிலங்களவை உறுப்பினராக போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
Published : June 8, 2026 at 5:26 PM IST
சென்னை: மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவடைந்த நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உட்பட 15 வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
சட்டமன்ற தேர்தலில் விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு அதிமுக வேட்பாளர் சி.வி.சண்முகம் வெற்றி பெற்றார். இதனால் அவர் தனது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை மே 7-ஆம் தேதி ராஜினாமா செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து காலியான அந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு வரும் 18-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் கடந்த வாரம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.
இந்தத் தேர்தலில் தவெக போட்டியிட்டால் மிக எளிதாக வெற்றி பெறும் என்ற சூழ்நிலையில், அக்கட்சியை சேர்ந்த ஒருவரை வேட்பாளராக தவெக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய் விரைவில் அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டி முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான குழுவினர் முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து, மாநிலங்களவை இடத்தை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார். இந்த கோரிக்கையை ஏற்று காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கப்படுவதாக விஜய் அறிவித்தார்.
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இதனிடையே, மாநிலங்களவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஜூன் 1 ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், இன்றுடன் மனு தாக்கல் நிறைவடைந்தது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவுடன் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மாநிலங்களவை தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். மேலும், 14 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் இத்தேர்தலில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
நாளைய தினம் வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்படவுள்ளன. வேட்புமனுவை திரும்ப பெற ஜூன் 11 ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முன்மொழியும் கடிதம் இருக்க வேண்டும். காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியை தவிர மற்ற சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முன்மொழிவு கடிதம் இல்லாத காரணத்தால் 14 சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் வேட்பு மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
வரும் 11-ஆம் தேதி மதியம் 3 வரை வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கான கால அவகாசம் உள்ளது. எனவே அன்றைய தினமே காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.