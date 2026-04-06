தமிழ்நாட்டில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு; மீண்டும் 'மாஸ்' காட்டும் கரூர் தொகுதி
Published : April 6, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று பிற்பகல் 3 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி தொடங்கியது. முதல் நாளில் இருந்தே அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள், சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என பலரும் ஆர்வமுடன் மனு தாக்கல் செய்தனர். முதல் நாளிலேயே தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அதே போன்று தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த 31-ம் தேதி பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். மேலும் அவர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி மனு தாக்கல் செய்தார்.
மேலும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியிலும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் காரைக்குடி தொகுதியிலும் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர். அதே போன்று திமுகவின் அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் காட்பாடி தொகுதியிலும், ஐ.பெரியசாமி ஆத்தூர் தொகுதியிலும், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோவை தெற்கு தொகுதியிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
வேட்பு மனு தாக்கலுக்கான கடைசி நாளான இன்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியிலும், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் தொகுதியிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
மேலும், அதிமுக கூட்டணியில் தருமபுரி தொகுதியில் போட்டியிடும் பாமக தலைவர் அன்புமணியின் மனைவி சௌமியா அன்புமணியும் இறுதி நாளான இன்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் 4000 ஆயிரம் வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்?
வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு மதியம் 3 மணியுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், இதுவரை 4000 ஆயிரம் வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதிகபட்சமாக கரூரில் 90-க்கும் மேற்பட்ட வேட்புமனுக்கள் தாக்கலாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நாளை வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெற உள்ளது. வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற ஏப்ரல் 9-ம் தேதி இறுதி நாளாகும். அன்றைய தினமே இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும்.
ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி மாலைக்குள் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் களத்தில் எத்தனை வேட்பாளர்கள் போட்டியிட உள்ளார்கள் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.