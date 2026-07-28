'நீலக்கொடி கடற்கரை திட்டம்' கைவிடப்பட வேண்டும்; முதல்வர் விஜய்க்கு நொச்சிக்குப்பம் மீனவர்கள் கோரிக்கை
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்த வேண்டாம் என நொச்சிக்குப்பம் மீனவர்கள் கோரிக்கைவிடுத்துள்ளனர்.
Published : July 28, 2026 at 5:48 PM IST
சென்னை: மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்த வேண்டாம் என்று அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்து நொச்சிக்குப்பம் மீனவர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சென்னை மெரினா கடற்கரையையொட்டிய நொச்சிக்குப்பம் லூப் சாலையில், முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்யின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் மீனவர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நொச்சிக்குப்பம் கங்கா பவானி அம்மன் கோவில் அருகே நடைபெறும் இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் மீனவர்கள், மீன் வியாபாரிகள், பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பல்வேறு மீனவ அமைப்புகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் என பலர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில், பல தலைமுறைகளாக கடலை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் எந்தவிதமான திட்டங்களையும் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தக்கூடாது என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், பாரம்பரியமான மீன்பிடித் தொழிலும், மீன் வியாபாரமும் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். கடற்கரையை மையமாகக் கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டவுள்ள “நீலக்கொடி கடற்கரை திட்டம்” உள்ளிட்ட சுற்றுலா மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும், கடலோர வாழ்க்கை முறைக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் அதனை முழுமையாக தமிழ்நாடு அரசு கைவிட வேண்டும் என்று மீனவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
தொடர்ந்து, நொச்சிக்குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள நவீன மீன் அங்காடி விரிவுப்படுத்தப்படும் திட்டத்தை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும், புதிதாக கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மீன் அங்காடியில் போதிய வியாபாரம் நடைபெறவில்லை என்றும், பழைய முறைப்படி லூப் சாலையிலேயே மீன் கடைகளை வைத்துக்கொள்ள அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீனவ மக்களின் வாழ்வுரிமை, தொழில் உரிமை மற்றும் பாரம்பரிய உரிமைகளை பாதுகாக்க தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விவகாரங்களில் நேரடியாக தலையிட்டு எங்களது கோரிக்கைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்று நொச்சிக்குப்பம் மீனவ மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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உண்ணாவிரத போராட்டத்தின்போது பேசிய நீலாவதி என்பவர், “நொச்சிக்குப்பம் கடற்கரையில் மீனவர்களின் பூர்வீக நிலத்தில் மீன் வியாபாரம் செய்வதை தடுக்கக்கூடாது. சென்னை மாநகராட்சி, மீனவர்களுக்கு எதிரான நீலக்கொடி கடற்கரைத் திட்டத்தை முற்றிலும் கைவிட வேண்டும். நொச்சிக்குப்பம் மீனவர்களுக்காக கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மீன் விற்பனை அங்காடி வேண்டாம். கடற்கரை மணல் பரப்பில் மீன் கடைகளை வைத்துக்கொள்ள மீனவ மக்களுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மீனவ மக்கள், தமிழ்நாடு அரசிற்கும், சென்னை மாநகராட்சிக்கும் எதிராக கோஷங்களை எழுப்பியும், கோரிக்கை வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாத வகையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.