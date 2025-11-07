எந்த கொம்பனாலும் திமுகவை தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது! மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு!
திமுக சட்டத் துறையின் மேற்பார்வையில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் உதவி மையம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு எஸ்.ஐ.ஆர் தொடர்பாக தேவைப்படும் சந்தேகங்கள் இந்த உதவி மையத்தை தொடர்பு கொண்டால் தீர்க்கப்படும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
சென்னை: திமுகவை எந்த கொம்பனாலும் தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது என்று முதலமைச்சரும், திமுக தலைலவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
சென்னை, தேனாம்பேட்டை அண்ணா அறிவாலையத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில், திமுக நிர்வாகி இல்ல திருமண விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
நெருக்கடி காலங்களில் திமுக சந்தித்த தியாகங்கள், தலைவர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள், நெருக்கடிகள் எல்லாம் வரலாற்றில் பதிந்து இருக்கக் கூடியவை. நெருக்கடி காலங்களில் திமுகவில் தலைவர்கள் முதல் தொண்டர்கள் வரை அனைவரும் பல்வேறு கொடுமைகளை அனுபவித்தனர். எதற்கும் அஞ்சாமல் எந்த தியாகத்திற்கும் தயாராக இருக்கக் கூடியவர்கள் தான் திமுகவினர். அதனால் தான் இன்றைக்கும் கம்பீரமாக திமுக வீர நடைபோடுகிறது.
எஸ்.ஐ.ஆர் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்தப் பட்டியலுக்கான பணிகள் தமிழகத்தில் துவங்கியுள்ளது. இதை எதிர்த்து நாம் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டி தீர்மானங்கள் போட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளோம். சட்டப் போராட்டம் ஒரு பக்கம் என்றாலும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தும் பணி ஒருபுறம் நடைபெற்று வருகிறது. இதனை கண்காணிக்கும் பொறுப்பில் நாம் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும்.
ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் அடிப்படையில், BLO-க்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று படிவங்களைத் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தேதிக்குள் இந்தப் படிவங்களை நிரப்பி அதைச் சமர்ப்பித்தாக வேண்டும். அவ்வாறு அளிக்கப்படும் பெயர்கள் மட்டும் தான் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறும் என்ற ஒரு நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஜனநாயகத்தை காக்கும் போராட்டத்தில் எந்த தியாகத்திற்கும் தயாராக இருப்பவர்கள் தான் திமுகவினர். இன்றைக்கு யார் யாரோ கிளம்பி, இந்தக் கழகத்தை அழித்து விடலாம் - ஒழித்து விடலாம் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்கள் கனவெல்லாம் நிச்சயம் பலிக்காது, எந்தக் கொம்பனாலும் இந்த இயக்கத்தைத் தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது என்பதை மாத்திரம் இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
தேர்தல் அலுவலர்கள் வாக்காளர் திருத்தப் பணிகள் தொடர்பாக நம் இல்லத்திற்கு வரும்போது நாம் இல்லத்தில் இல்லாவிட்டால் நம் வாக்குரிமையை இழக்கும் சூழல் ஏற்பட்டு விடும். அதனால், இந்தப் பணி முடிந்த பிறகு ஆன்லைனில் நாம் தொடர்பு கொண்டு சேர்க்கின்ற முயற்சி இருக்கிறது. அது தேர்தல் நேரத்தில் எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என்பது உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். இதனால் ஏழை எளியவர்கள், உழைப்பாளர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள்.
உங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். தமிழ்நாட்டின் பெருமையை சேர்த்து புகழ்மிக்க தமிழ்நாட்டை உருவாக்குங்கள்.
இவ்வாறு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.