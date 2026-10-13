வத்தலகுண்டுவில் ‘நோபல் பரிசு’ நவி பிள்ளையின் உறவுகள் - மகிழ்ச்சியில் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்
வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்த நோபல் பரிசு பெற்ற நவநீதம் பிள்ளையின் வம்சாவளி உறவினர்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.
Published : October 13, 2026 at 11:49 AM IST
திண்டுக்கல்: தென் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த நவநீதம் பிள்ளை, தங்களது 7வது தலைமுறையை சேர்ந்தவர் என திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
2026-ஆம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு தென் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த நவநீதம் பிள்ளைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மண்ணை பூர்வீகமாக கொண்ட நவநீதம் பிள்ளைக்கு இந்த விருது கிடைத்திருப்பது, தமிழர்களும் பெருமையை சேர்த்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு பகுதியில் இருந்து புலம் பெயர்ந்து தென்னாப்பிரிக்க சென்ற குடும்பங்களில் ஒன்று தான், நோபல் பரிசு பெற்ற நவநீதம் பிள்ளையின் குடும்பம் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.
வத்தலகுண்டில் வசித்து வரும் நவநீதம் பிள்ளையின் தற்போதைய வம்சாவளி உறவுகள், தங்களது முப்பாட்டன் தலைமுறையில் ஒருவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்திருப்பதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும், இந்நிகழ்வை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர். மேலும் உறவினர்கள் ஒருங்கிணைந்து, கேக் வெட்டி நவநீதம் பிள்ளைக்கு வாழ்த்து கூறி, தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
உற்சாகத்தில் உறவினர்கள்
தனது ஆற்றல்மிகு செயல்பாட்டால் தமிழுக்கும், தமிழர்களுக்கும், தங்கள் பூர்வீக குடியினருக்கும் நவநீதம் பிள்ளை பெருமை தேடித் தந்திருப்பதாக அவரது உறவினர்கள் பெருமிதம் தெரிவித்தனர். மேலும், தங்கள் உறவுகள் தென் ஆப்ரிக்காவில் இருப்பதாக கேள்விப்பட்ட நிலையில், தற்போது நவநீதம் பிள்ளை மூலம் அவை வெளிப்பட்டு உண்மையாகி இருப்பது அவர்களிடையே வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவரது உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்த திவ்யா என்பவர் பேசுகையில், “2026ஆம் ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை நவநீதம் பிள்ளை வென்றுள்ளது இன்று உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது. நவநீதம் அம்மா நம் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்பதை நாம் அனைவரும் கேள்விபட்டுள்ளோம். குறிப்பாக அவர் தமிழ்நாடு, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதை எங்களது பாட்டி, தாத்தா கூறி கேள்விபட்டுள்ளோம்.
அவர்கள் கூறியது தற்போது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மண்ணில் இருந்து; வம்சாவளியில் இருந்து சென்றவர்கள் உலகின் உயரிய நோபல் பரிசை வென்றுள்ளது மிகவும் பெருமையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது. எங்களது தலைமுறையில் இருந்து வந்தவர் என்பதை எனது தாத்தா, பாட்டி கூறி தெரிந்து கொண்டோம். வத்தலகுண்டில் நாங்கள் 13 தலைமுறைகளாக வசித்து வருகிறோம். நவநீதம் பிள்ளை நோபல் பரிசு வென்றதை நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து விழா போல் கொண்டாடி வருகிறோம்.
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அதனைத்தொடர்ந்து வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் பேசுகையில், “அமைதிக்கான நோபல் பரிசை நவநீதம் பிள்ளை பெற்றுள்ளார். அவர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் என்ற வகையில் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம். நாங்கள் 13 தலைமுறைகளாக இங்கு வசிக்கிறோம்.
அவர் எங்களது ஏழாவது தலைமுறையை சேர்ந்தவர். அப்போது இங்கிருந்து சென்றார். எங்களது தாத்தாக்கள் மூலமாக இந்த தகவல் தெரியவந்தது. அப்போது எங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியவில்லை. தற்போது அவருக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட பின் தான் அவர் எங்களது உறவினர் என தெரியவந்தது. எங்களது சார்பாகவும், இந்த மண்ணின் சார்பாகவும் நாங்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடுகிறோம்” என்றார்.