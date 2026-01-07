ETV Bharat / state

பணிக்கு வராவிட்டால் 'சம்பளம் கட்' - இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு 'செக்' வைத்த தொடக்க கல்வித்துறை

No Work No Pay No Problem..! Equal Work Equal Pay Our Problem..! வெற்றி பெறும் வரை போராடுவோம் என இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்க பொதுச்செயலாளர் ராபர்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் - கோப்புப்படம்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பணிக்கு வராமல், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளப் பிடித்தம் செய்ய தொடக்க கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் கடந்த 13-வது நாளாக தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முதலில் சென்னையில் மட்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தற்போது மாவட்டங்களிலும் கோரி்க்கையை வலியுறுத்தி போராடி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கும் தொடக்க கல்வித் துறை இயக்குநர் நரேஷ் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

தொடக்கக் கல்வி இயக்கக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து வகை பள்ளி மாணவர்களுக்கும் 24.12.2025 முதல் இரண்டாம் பருவத் தேர்வு முடிந்து விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. மீண்டும் 5.1.2026 அன்று பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், மாணவர்களுக்கு மூன்றாம் பருவ பாடப் புத்தகம், பாட நோட்டுகள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வருகை புரியாமல் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டதால், மாணவர்களின் கல்வி நலன் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் மாணவர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் மற்றும் ஒழுக்கம் குறையும் வாய்ப்பு ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

எனவே, பணிக்கு வருகை புரியாமல் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு "No work No pay" அடிப்படையில் ஊதியமில்லா விடுப்பாக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பணிக்கு வருகை புரியாமல் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு (மருத்துவ காரணங்களால் மருத்துவச் சான்றிதழ் அடிப்படையில் வர இயலாதவர்களை தவிர) வேறு எவ்வகையான விடுப்பும் அனுமதிக்கக் கூடாது. மேலும் அரசு உத்தரவின் படி பணிக்கு வருகை புரியாத நாட்களை ஊதியமில்லா விடுப்பாக அனுமதித்து, அவர்களின் வருகை பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டதை வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் (தொடக்கக் கல்வி) உறுதி செய்ய வேண்டும்.

ஆகவே, 5.1.2026 தேதி முதல் (தேதி வாரியாக) போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்களின் விவரங்களை அனுப்ப வேண்டும்

இவ்வாறு அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, இது தொடர்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட், "சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற எங்கள் போராட்டத்தை NO WORK NO PAY ORDER மூலம் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்ற பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி துறை இயக்குநருக்கு மனமார்ந்த நன்றி.

No Work No Pay No Problem..! Equal Work Equal Pay Our Problem..! வெற்றி பெறும் வரை இதே உறுதியோடு களம் காண்போம். எதுவாக இருந்தாலும் சந்திப்போம்" என தெரிவித்தார்.

