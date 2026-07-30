வாரவிடுப்பு இல்லை, தினமும் 13 மணி நேரம் வேலை; குமுறும் சென்னை மாநகராட்சி வருவாய் அலுவலர்கள்
விடுமுறை நாட்களிலும் பணிக்கு வர நிர்ப்பந்திக்கப்படுவதால் வாரத்தின் 7 நாட்களும் ஓய்வின்றி பணிபுரிய நேர்கிறது. இதனால் உடல்நிலை மற்றும் மனநிலை பாதிக்கப்படுவதுடன் குடும்ப உறவுகளும் பாதிப்படைகிறது என்றும் வருவாய்த் துறை ஊழியர்கள் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: வாரவிடுப்பு இல்லை, தினமும் 13 மணி நேரம் வேலை, ஆய்வு கூட்டங்களில் அநாகரிகமாக நடத்தப்படுகிறோம் உள்ளிட்ட புகார்கள் அடங்கிய மனுவை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரனிடம் வருவாய் துறை அலுவலர்கள் சங்கம் இன்று வழங்கியது.
சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் இடம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வருவாய் துறை அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் இன்று (ஜூலை 30) புகார் மனு ஒன்று அளிக்கப்பட்டது.
அதில், "பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் பிரதான வருவாய் ஆதாரமான வரி மற்றும் வரி இல்லா இனங்களை வசூல் செய்யும் வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பாக பணி செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றனர். மேலும், அவர்களுக்கான சட்டப்பூர்வ உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு, மனிதாபிமானமற்ற முறையிலும் நடத்தப்படுகின்றனர்.
வருவாய்த் துறை பணியாளர்களின் பணி நேரம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை என வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், யாருடைய நிர்ப்பந்தமும் இன்றி பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி காலை 9 முதல் 10 மணிக்குள் பணிக்கு வந்து வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஓராண்டாக எங்களது பிரதான பணிகளைத் தவிர, வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தப்பணி (SIR)யையும் நேர வரையறை இல்லாமல் ஈடுபட நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறோம். இதனுடன், எங்களது வரிவசூல் பணியினையும் செம்மையாக செய்து வந்தோம்.
இந்த சூழலில், வருவாய்த் துறை ஊழியர்கள் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை கட்டாயம் பணி செய்ய வேண்டும் என ஆணையிடப்பட்டு மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் கூட்டப்பட்டு இரவு 8.30 மணி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது. இதனால், எங்களது பணி நேரம் நாளொன்றுக்கு 13 மணி நேரமாக நீட்டிக்கப்படுகிறது.
அவ்வாறு நடத்தப்படும் ஆய்வுக் கூட்டங்களில் மண்டல அலுவலர், துணை ஆணையர் ஆகியோர் நாகரிகமற்ற முறையில் பேசி மன உளைச்சலை உருவாக்குகின்றனர். இதுபோன்று செயல்படுவதுடன் சாத்தியமற்ற இலக்குகளை அடைய சட்டத்திற்கு புறம்பான விதிகளை கையாளவும் வற்புறுத்துகின்றனர்.
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மேலும், சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களிலும் பணிக்கு வர நிர்ப்பந்திக்கப்படுவதால் வாரத்தின் 7 நாட்களும் ஓய்வின்றி பணிபுரிய நேர்கிறது. இதன்காரணமாக எங்களது உடல் நிலை மற்றும் மனநிலை பாதிக்கப்படுவதுடன் எங்கள் குடும்ப உறவுகளும் பாதிப்படைகிறது.
ஆகையால், உரிய பணி நேரத்தில் பணிபுரிவதை ஆவண செய்வதுடன், ஆய்வு கூட்டங்களை அலுவலக நேரத்திற்கு அப்பாலும், விடுமுறை நாட்களிலும் நடத்தப்படுவதை கைவிட உத்தரவிட வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டனர்.